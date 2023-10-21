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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Марсель
Ницца - Марсель: обзор матча 21 октября 2023
Ницца
21.10.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
80'
Э. Гессан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Марсель
90'
+6
Желтая карточка
М. Мурильо
Замена
Р. Перро
️️️️
Ж. Бога
90'
+5
81'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
П. Обамеянг
81'
Замена
Б. Мейте
️️️️
А. Арит
ГОЛ! 1:0!
Э. Гессан
Пас отдал
Ж. Бога
80'
Желтая карточка
Т. Моффи
79'
78'
Вторая желтая
Л. Балерди
75'
Желтая карточка
Л. Балерди
Замена
Э. Гессан
️️️️
Т. Моффи
72'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
М. Сансон
72'
59'
Замена
Р. Бланко
️️️️
П. Лопес
Желтая карточка
Х. Будауи
56'
56'
Замена
Ж. Верету
️️️️
А. Унаи
46'
Замена
М. Мурильо
️️️️
Ж. Клосс
Замена
П. Росарио
️️️️
Ж. Лотомба
43'
Желтая карточка
Ж. Бога
24'
Желтая карточка
Данте
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
8
Морган Сансон
ЦП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ницца
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Алиу Бальде
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
23
Том Луше
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
10
Эванн Гессан
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Булка
20
Тодибо
4
Данте
55
Ндайшими
26
Бар
3
Лотомба
8
Сансон
6
Будауи
13
Бога
9
Лаборд
9
Моффи
4-3-2-1
13
Лопес
92
Клосс
99
Мбемба
26
Балерди
6
Лоди
21
Ронжье
21
Унаи
7
Ндиайе
7
Сарр
77
Арит
7
Обамеянг
13
Бога
15
Перро
15
Перро
13
Бога
3
Лотомба
13
Росарио
13
Росарио
3
Лотомба
8
Сансон
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
8
Сансон
9
Моффи
10
Гессан
10
Гессан
9
Моффи
13
Лопес
36
Бланко
36
Бланко
13
Лопес
92
Клосс
62
Мурильо
62
Мурильо
92
Клосс
77
Арит
18
Мейте
18
Мейте
77
Арит
7
Обамеянг
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
7
Обамеянг
21
Унаи
17
Верету
17
Верету
21
Унаи
Остались в запасе
Ницца
Марсель
46
Сальваторе Сиригу
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
14
Алиу Бальде
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
14
Алиу Бальде
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Ницца - Марсель
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
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