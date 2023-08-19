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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - ПСЖ
Тулуза - ПСЖ: обзор матча 19 августа 2023
Тулуза
19.08.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
87'
З. Абухляль (П)
62'
К. Мбаппе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - ПСЖ
Замена
В. Каманци
️️️️
З. Абухляль
90'
+4
Замена
М. Бангре
️️️️
М. Деслер
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Абухляль
87'
85'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
81'
Желтая карточка
М. Угарте
78'
Замена
К. Солер
️️️️
Витинья
78'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Л. Эрнандес
Замена
Н. Шмидт
️️️️
К. Кассерес
71'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
Т. Даллинга
71'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Мбаппе
Замена
Д. Генро
️️️️
Ф. Магри
57'
51'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ф. Руис
51'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Л. Кан Ин
45'
+1
Желтая карточка
Л. Кан Ин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Тулуза
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЦП
10
Сесар Гелаберт
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Денис Генро
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
16
Алекс Домингес
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Ресте
24
Диарра
2
Кошта
2
Николайсен
17
Суасо
3
Деслер
4
Сьерро
23
Кассерес
7
Абухляль
9
Магри
27
Даллинга
4-2-2-1-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
37
Шкриньяр
21
Эрнандес
5
Угарте
33
Заир-Эмери
8
Руис
17
Витинья
7
Кан Ин
9
Рамуш
7
Абухляль
12
Каманци
12
Каманци
7
Абухляль
3
Деслер
11
Бангре
11
Бангре
3
Деслер
23
Кассерес
31
Шмидт
31
Шмидт
23
Кассерес
9
Магри
10
Генро
10
Генро
9
Магри
27
Даллинга
14
Беграуи
14
Беграуи
27
Даллинга
21
Эрнандес
2
Перейра
2
Перейра
21
Эрнандес
17
Витинья
18
Солер
18
Солер
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
10
Дембеле
8
Руис
7
Кан Ин
10
Мбаппе
10
Мбаппе
7
Кан Ин
Остались в запасе
Тулуза
ПСЖ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
10
Сесар Гелаберт
ЦП
16
Алекс Домингес
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Чер Ндур
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
10
Сесар Гелаберт
ЦП
16
Алекс Домингес
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Чер Ндур
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Тулуза - ПСЖ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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