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«Ференцварош» Черчесова сыграет с клубом из Ирландии во втором раунде Лиги конференций
19 июля 2023, 22:00
2
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
Черчесов прокомментировал поражение от «Шэмрок Роверс» в ЛЕ
26 августа 2022, 07:28
2
Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Шэмрок Роверс», но пробился в групповой этап
25 августа 2022, 23:56
1
Черчесов прокомментировал разгромную победу «Ференцвароша» над «Шэмрок Роверс» в отборе Лиги Европы
18 августа 2022, 23:45
2
«Ференцварош» Черчесова сыграет с клубом из Ирландии во втором раунде Лиги конференций
19 июля 2023, 22:00
2
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
Черчесов прокомментировал поражение от «Шэмрок Роверс» в ЛЕ
26 августа 2022, 07:28
2
Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Шэмрок Роверс», но пробился в групповой этап
25 августа 2022, 23:56
1
Черчесов прокомментировал разгромную победу «Ференцвароша» над «Шэмрок Роверс» в отборе Лиги Европы
18 августа 2022, 23:45
2
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Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Шэмрок Роверс
1 : 1
16.02.2024
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 2 тур
Шелбурн
2 : 1
23.02.2024
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 3 тур
Шэмрок Роверс
0 : 0
01.03.2024
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 4 тур
Шэмрок Роверс
2 : 2
04.03.2024
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 4 тур
Шэмрок Роверс
2 : 2
04.03.2024
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 3 тур
Шэмрок Роверс
0 : 0
01.03.2024
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 2 тур
Шелбурн
2 : 1
23.02.2024
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Шэмрок Роверс
1 : 1
16.02.2024
Дандолк

Брейдаблик - Шэмрок Роверс - 18 июля 2023

Брейдаблик
18.07.2023, вторник, 22:15
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 1
Матч завершен
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Шэмрок Роверс
16' Д. Сванторссон
58' Х. Гуннлаугссон
65' Г. Берк (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брейдаблик - Шэмрок Роверс
Матч завершен
Замена
Ásgeir Orrason ️️️️➡️️ Кристинн Стейндорссон
89'
Замена
Arnór Sveinn Aðalsteinsson ️️️️➡️️ A. Yeoman
89'
87'
Замена
Ли Грейс ️️️️➡️️ Ронан Финн
Замена
Davíð Ingvarsson ️️️️➡️️ A. Sigurdarson
81'
Замена
Агуст Глинссон ️️️️➡️️ Джейсон-Дади Сванторссон
81'
78'
Замена
Johnny Kenny ️️️️➡️️ Грэм Берк
Желтая карточка
Виктор Карл Эйнарссон
75'
70'
Замена
Арон Грин ️️️️➡️️ Ричард Тауэлл
70'
Замена
Дилан Уоттс ️️️️➡️️ Маркус Поом
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1
Грэм Берк
ГОЛ! 2:0
Хескулдур Гуннлаугссон
58'
ГОЛ! 1:0
Джейсон-Дади Сванторссон
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
4
Дамир Муминович
ЦЗ
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
11
Гисли Эйолфссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
Шэмрок Роверс
1
Леон Полс
ВР
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
3
Шон Хор
ЦЗ
16
Гэри О'Нил
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
19
Маркус Поом
ЦП
20
Рори Гаффни
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Брейдаблик
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
26
Ásgeir Orrason
ЦЗ
19
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
23
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
25
Davíð Ingvarsson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
31
Kieran Cruise
ЦЗ
7
Дилан Уоттс
ЦП
39
Naj Razi
ЦП
25
Саймон Пауэр
ПВ
34
Conan Noonan
ЦФ
24
Johnny Kenny
ЦФ
2-2-3-4
21
Маргейрссон
4
Муминович
8
Эйнарссон
11
Эйолфссон
11
Сванторссон
10
Стейндорссон
7
Гуннлаугссон
1
6
3
30
3-5-2
1
Полс
4
Лопеш
6
Клири
3
Хор
16
О'Нил
8
Финн
11
Кавана
19
Поом
17
Тауэлл
10
Берк
20
Гаффни
10
Стейндорссон
26
26
10
Стейндорссон
11
Сванторссон
22
Глинссон
22
Глинссон
11
Сванторссон
6
25
25
6
30
5
5
30
17
Тауэлл
9
Грин
9
Грин
17
Тауэлл
8
Финн
5
Грейс
5
Грейс
8
Финн
19
Поом
7
Уоттс
7
Уоттс
19
Поом
10
Берк
24
24
10
Берк
Остались в запасе
Брейдаблик
Шэмрок Роверс
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
19
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
23
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
1
Алан Маннус
ВР
31
Kieran Cruise
ЦЗ
39
Naj Razi
ЦП
25
Саймон Пауэр
ПВ
34
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
19
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
23
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Алан Маннус
ВР
31
Kieran Cruise
ЦЗ
39
Naj Razi
ЦП
25
Саймон Пауэр
ПВ
34
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Брейдаблик - Шэмрок Роверс
1
Желтые карточки
1
0
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
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