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Брейдаблик
«Ференцварош» Черчесова сыграет с клубом из Ирландии во втором раунде Лиги конференций
19 июля 2023, 22:00
2
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
Черчесов прокомментировал поражение от «Шэмрок Роверс» в ЛЕ
26 августа 2022, 07:28
2
Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Шэмрок Роверс», но пробился в групповой этап
25 августа 2022, 23:56
1
Черчесов прокомментировал разгромную победу «Ференцвароша» над «Шэмрок Роверс» в отборе Лиги Европы
18 августа 2022, 23:45
2
«Ференцварош» Черчесова сыграет с клубом из Ирландии во втором раунде Лиги конференций
19 июля 2023, 22:00
2
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
9 сентября 2022, 00:20
1
Черчесов прокомментировал поражение от «Шэмрок Роверс» в ЛЕ
26 августа 2022, 07:28
2
Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Шэмрок Роверс», но пробился в групповой этап
25 августа 2022, 23:56
1
Черчесов прокомментировал разгромную победу «Ференцвароша» над «Шэмрок Роверс» в отборе Лиги Европы
18 августа 2022, 23:45
2
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2 : 1
23.02.2024
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Шэмрок Роверс
0 : 0
01.03.2024
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 4 тур
Шэмрок Роверс
2 : 2
04.03.2024
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 4 тур
Шэмрок Роверс
2 : 2
04.03.2024
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 3 тур
Шэмрок Роверс
0 : 0
01.03.2024
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 2 тур
Шелбурн
2 : 1
23.02.2024
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Шэмрок Роверс
1 : 1
16.02.2024
Дандолк

Шэмрок Роверс - Брейдаблик - 11 июля 2023

Шэмрок Роверс
11.07.2023, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 1
Матч завершен
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Брейдаблик
39' Д. Муминович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шэмрок Роверс - Брейдаблик
Матч завершен
Желтая карточка
Гэри О'Нил
90' +4
Желтая карточка
Маркус Поом
88'
Замена
Johnny Kenny ️️️️➡️️ Рори Гаффни
88'
87'
Замена
Davíð Ingvarsson ️️️️➡️️ Кристинн Стейндорссон
73'
Замена
A. Sigurdarson ️️️️➡️️ O. Sigurjonsson
73'
Замена
Arnór Sveinn Aðalsteinsson ️️️️➡️️ Дамир Муминович
Замена
Ричард Тауэлл ️️️️➡️️ Ронан Финн
72'
66'
Замена
Агуст Глинссон ️️️️➡️️ Джейсон-Дади Сванторссон
Замена
Грэм Берк ️️️️➡️️ Дилан Уоттс
60'
39'
ГОЛ! 0:1
Дамир Муминович
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Леон Полс
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
3
Шон Хор
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
16
Гэри О'Нил
ЦП
31
Джек Бирн
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
19
Маркус Поом
ЦП
20
Рори Гаффни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Брейдаблик
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
11
Гисли Эйолфссон
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
4
Дамир Муминович
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
31
Kieran Cruise
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
39
Naj Razi
ЦП
25
Саймон Пауэр
ПВ
24
Johnny Kenny
ЦФ
34
Conan Noonan
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Брейдаблик
23
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
25
Davíð Ingvarsson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
3-5-1-1
1
Полс
6
Клири
3
Хор
4
Лопеш
7
Уоттс
8
Финн
11
Кавана
19
Поом
31
Бирн
16
О'Нил
20
Гаффни
1-2-3-5
21
Маргейрссон
11
Эйолфссон
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
10
Стейндорссон
11
Сванторссон
4
Муминович
30
11
Ольсен
1
3
8
Финн
17
Тауэлл
17
Тауэлл
8
Финн
20
Гаффни
24
24
20
Гаффни
7
Уоттс
10
Берк
10
Берк
7
Уоттс
11
Сванторссон
22
Глинссон
22
Глинссон
11
Сванторссон
4
Муминович
5
5
4
Муминович
10
Стейндорссон
25
25
10
Стейндорссон
3
6
6
3
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Брейдаблик
1
Алан Маннус
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
31
Kieran Cruise
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
39
Naj Razi
ЦП
25
Саймон Пауэр
ПВ
34
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
23
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
Остались в запасе
1
Алан Маннус
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
31
Kieran Cruise
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
39
Naj Razi
ЦП
25
Саймон Пауэр
ПВ
34
Conan Noonan
ЦФ
Остались в запасе
23
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Шэмрок Роверс - Брейдаблик
2
Желтые карточки
2
0
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
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