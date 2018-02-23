Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
Товарищеский матч. «Факел» победил участника Лиги чемпионов (2:1)
В Госдуме отреагировали на призыв киевского «Динамо» в отношении российских клубов
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Скандал в еврокубках: полиция задержала двух игроков «Легии», президента избили дубинками
«Легия» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Товарищеский матч. «Факел» победил участника Лиги чемпионов (2:1)
В Госдуме отреагировали на призыв киевского «Динамо» в отношении российских клубов
Лидер чемпионата Казахстана два месяца не платит зарплату футболистам и тренерам
Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии переходит в Казахстан, где будет зарабатывать в 60 раз больше
«Динамо» за шесть дней до кубкового матча со «Спартаком» сыграет в закрытом режиме с «Сочи» и «Ордабасы»