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Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
26 февраля, 15:58
0
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
23 февраля, 09:22
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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
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3 : 2
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0 : 3
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Ордабасы
1 : 1
25.02.2024
Тобол
Польша. Экстракласа, 22 тур
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3 : 3
25.02.2024
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Польша. Экстракласа, 23 тур
Легия
1 : 1
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Польша. Экстракласа, 22 тур
Корона
3 : 3
25.02.2024
Легия
Лига конференций, 1/16 финала
Легия
0 : 3
22.02.2024
Мольде
Польша. Экстракласа, 21 тур
Легия
1 : 1
18.02.2024
Пуща
Лига конференций, 1/16 финала
Мольде
3 : 2
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Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
5 : 0
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Суперкубок Казахстана, Финал
Ордабасы
1 : 1
25.02.2024
Тобол

Легия - Ордабасы - 03 августа 2023

Легия
03.08.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 2
Матч завершен
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Ордабасы
18' П. Вшолек
42' Ю. Рибейру
71' Т. Пекхарт
57' В. Садовский
84' С. Малый
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Легия - Ордабасы
Матч завершен
Замена
Мацей Росолек ️️️️➡️️ Жозуэ
90'
Замена
Патрик Соколовски ️️️️➡️️ Юрген Элитим
89'
88'
Замена
Бернардо Матич ️️️️➡️️ Ауро
84'
ГОЛ! 3:2
Сергей Малый
82'
Замена
Айбар Жаксылыков ️️️️➡️️ Асхат Тагыберген
Желтая карточка
Бартош Слиш
79'
77'
Желтая карточка
Асхат Тагыберген
Замена
Блаж Крамер ️️️️➡️️ Томаш Пекхарт
77'
Замена
Макана Баку ️️️️➡️️ Патрик Кун
77'
73'
Замена
Еркебулан Тунгышбаев ️️️️➡️️ Бауржан Исламхан
72'
Замена
Бобур Абдихоликов ️️️️➡️️ Всеволод Садовский
ГОЛ! 3:1
Томаш Пекхарт
71'
Замена
Марк Гуал ️️️️➡️️ Эрнест Мучи
65'
59'
Желтая карточка
Евгений Макаренко
Желтая карточка
Каспер Тобиаш
58'
57'
Желтая карточка
Всеволод Садовский
57'
ГОЛ! 2:1
Всеволод Садовский
46'
Замена
Жоржиньо ️️️️➡️️ Шахбоз Умаров
ГОЛ! 2:0
Юри Рибейру
42'
Желтая карточка
Томаш Пекхарт
35'
ГОЛ! 1:0
Павел Вшолек
18'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Каспер Тобиаш
ВР
5
Юри Рибейру
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
33
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
27
Жозуэ
АП
13
Павел Вшолек
ПВ
23
Эрнест Мучи
ЦФ
7
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
96
Ауро
ПЗ
19
Евгений Макаренко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
7
Шахбоз Умаров
ПВ
30
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
21
Юрген Челхака
ЦП
26
Филип Рейчик
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
7
Макана Баку
ЛВ
39
Мацей Росолек
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
Ордабасы
88
Жоржиньо
ПВ
13
Кажимукан Толепберген
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
4
Бернардо Матич
ОП
16
Думан Нарзилдаев
ОП
21
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
11
Максим Федин
ПВ
99
Айбар Жаксылыков
ЦФ
97
Бобур Абдихоликов
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Тобиаш
5
Рибейру
55
Енджейчик
8
Августиняк
33
Кун
6
Слиш
22
Элитим
27
Жозуэ
13
Вшолек
7
Пекхарт
23
Мучи
3-3-2-1
1
Шайзада
96
Ауро
25
Малый
23
Эрланов
22
Астанов
8
Тагыберген
19
Макаренко
7
Умаров
9
Исламхан
30
Садовский
33
Кун
7
Баку
7
Баку
33
Кун
27
Жозуэ
39
Росолек
39
Росолек
27
Жозуэ
23
Мучи
28
Гуал
28
Гуал
23
Мучи
7
Пекхарт
9
Крамер
9
Крамер
7
Пекхарт
22
Элитим
88
Соколовски
88
Соколовски
22
Элитим
7
Умаров
88
Жоржиньо
88
Жоржиньо
7
Умаров
96
Ауро
4
Матич
4
Матич
96
Ауро
9
Исламхан
21
Тунгышбаев
21
Тунгышбаев
9
Исламхан
8
Тагыберген
99
Жаксылыков
99
Жаксылыков
8
Тагыберген
30
Садовский
97
Абдихоликов
97
Абдихоликов
30
Садовский
Остались в запасе
Легия
Ордабасы
30
Доминик Гладун
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
21
Юрген Челхака
ЦП
26
Филип Рейчик
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
86
Игор Стрзалек
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
13
Кажимукан Толепберген
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
16
Думан Нарзилдаев
ОП
47
Владислав Васильев
АП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
21
Юрген Челхака
ЦП
26
Филип Рейчик
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
86
Игор Стрзалек
ЦФ
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
16
Думан Нарзилдаев
ОП
47
Владислав Васильев
АП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Марек Голембевски
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Легия - Ордабасы
3
3
Желтые карточки
3
3
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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Аякс
- : -
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- : -
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- : -
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Лилль
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Олимпиакос
- : -
07.03.2024
Маккаби
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Серветт
- : -
07.03.2024
Виктория
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Аякс
- : -
07.03.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
07.03.2024
Лилль
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
07.03.2024
Маккаби
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Серветт
- : -
07.03.2024
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