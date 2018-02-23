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В Госдуме отреагировали на призыв киевского «Динамо» в отношении российских клубов
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Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
26 февраля, 15:58
0
Фанаты «Легии» устроили перформанс, несмотря на запрет УЕФА
23 февраля, 09:22
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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
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Легия
Лига конференций, 1/16 финала
Мольде
3 : 2
15.02.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 21 тур
Легия
1 : 1
18.02.2024
Пуща
Лига конференций, 1/16 финала
Легия
0 : 3
22.02.2024
Мольде
Суперкубок Казахстана, Финал
Ордабасы
1 : 1
25.02.2024
Тобол
Польша. Экстракласа, 22 тур
Корона
3 : 3
25.02.2024
Легия
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
5 : 0
02.03.2024
Шахтер
Суперкубок Казахстана, Финал
Ордабасы
1 : 1
25.02.2024
Тобол
Польша. Экстракласа, 23 тур
Легия
1 : 1
02.03.2024
Погонь
Польша. Экстракласа, 22 тур
Корона
3 : 3
25.02.2024
Легия
Лига конференций, 1/16 финала
Легия
0 : 3
22.02.2024
Мольде
Польша. Экстракласа, 21 тур
Легия
1 : 1
18.02.2024
Пуща
Лига конференций, 1/16 финала
Мольде
3 : 2
15.02.2024
Легия

Ордабасы - Легия - 27 июля 2023

Ордабасы
27.07.2023, четверг, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 2
Матч завершен
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Легия
13' В. Садовский
63' Т. Пекхарт
86' Б. Крамер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Ордабасы - Легия
Матч завершен
90' +8
Желтая карточка
Артур Енджейчик
Замена
Султанбек Астанов ️️️️➡️️ Гафуржан Суюмбаев
88'
86'
ГОЛ! 1:2
Блаж Крамер
82'
Замена
Мацей Росолек ️️️️➡️️ Жозуэ
82'
Замена
Блаж Крамер ️️️️➡️️ Томаш Пекхарт
Желтая карточка
Асхат Тагыберген
80'
Желтая карточка
Думан Нарзилдаев
80'
76'
Желтая карточка
Радован Панков
Желтая карточка
Темирлан Эрланов
76'
73'
Замена
Эрнест Мучи ️️️️➡️️ Марк Гуал
Замена
Бобур Абдихоликов ️️️️➡️️ Шахбоз Умаров
72'
Замена
Думан Нарзилдаев ️️️️➡️️ Бауржан Исламхан
72'
63'
ГОЛ! 1:1
Томаш Пекхарт
62'
Замена
Юрген Элитим ️️️️➡️️ Юрген Челхака
62'
Замена
Макана Баку ️️️️➡️️ Патрик Кун
Замена
Еркебулан Тунгышбаев ️️️️➡️️ Всеволод Садовский
46'
ГОЛ! 1:0
Всеволод Садовский
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
96
Ауро
ПЗ
19
Евгений Макаренко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Шахбоз Умаров
ПВ
30
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Легия
1
Каспер Тобиаш
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
33
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
21
Юрген Челхака
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
27
Жозуэ
АП
13
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
7
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Ордабасы
88
Жоржиньо
ПВ
13
Кажимукан Толепберген
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Бернардо Матич
ОП
16
Думан Нарзилдаев
ОП
21
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Максим Федин
ПВ
29
Акмаль Бахтияров
ПВ
99
Айбар Жаксылыков
ЦФ
97
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Легия
28
Габриэль Кобыляк
ВР
30
Доминик Гладун
ВР
5
Юри Рибейру
ЛЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
7
Макана Баку
ЛВ
23
Эрнест Мучи
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
39
Мацей Росолек
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
4-2-2-1
1
Шайзада
5
Суюмбаев
23
Эрланов
25
Малый
96
Ауро
19
Макаренко
8
Тагыберген
9
Исламхан
7
Умаров
30
Садовский
2-1-3-2-2
1
Тобиаш
12
Панков
55
Енджейчик
8
Августиняк
21
Челхака
6
Слиш
33
Кун
13
Вшолек
27
Жозуэ
7
Пекхарт
28
Гуал
Мбодж
4
Матич
4
Матич
Мбодж
9
Исламхан
16
Нарзилдаев
16
Нарзилдаев
9
Исламхан
30
Садовский
21
Тунгышбаев
21
Тунгышбаев
30
Садовский
5
Суюмбаев
22
Астанов
22
Астанов
5
Суюмбаев
7
Умаров
97
Абдихоликов
97
Абдихоликов
7
Умаров
21
Челхака
22
Элитим
22
Элитим
21
Челхака
33
Кун
7
Баку
7
Баку
33
Кун
28
Гуал
23
Мучи
23
Мучи
28
Гуал
27
Жозуэ
39
Росолек
39
Росолек
27
Жозуэ
7
Пекхарт
9
Крамер
9
Крамер
7
Пекхарт
Остались в запасе
Ордабасы
Легия
88
Жоржиньо
ПВ
13
Кажимукан Толепберген
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
47
Владислав Васильев
АП
11
Максим Федин
ПВ
29
Акмаль Бахтияров
ПВ
99
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
28
Габриэль Кобыляк
ВР
30
Доминик Гладун
ВР
5
Юри Рибейру
ЛЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
86
Игор Стрзалек
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Остались в запасе
88
Жоржиньо
ПВ
13
Кажимукан Толепберген
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
47
Владислав Васильев
АП
11
Максим Федин
ПВ
29
Акмаль Бахтияров
ПВ
99
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Остались в запасе
28
Габриэль Кобыляк
ВР
30
Доминик Гладун
ВР
5
Юри Рибейру
ЛЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
86
Игор Стрзалек
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Марек Голембевски
Статистика матча Ордабасы - Легия
4
2
Желтые карточки
4
2
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
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Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Аякс
- : -
07.03.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
07.03.2024
Лилль
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
07.03.2024
Маккаби
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Серветт
- : -
07.03.2024
Виктория
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Аякс
- : -
07.03.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
07.03.2024
Лилль
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
07.03.2024
Маккаби
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Серветт
- : -
07.03.2024
Виктория
Россия
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