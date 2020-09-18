Хаверфордвест Каунти

«Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в квалификации ЛЕ, если пройдет «Маккаби»

Лига Европы. «Атлетик», «Марсель», «Милан» и «Эвертон» прошли в групповой этап, «Аякс» вылетел из турнира

«Милан» не забивал шесть голов в еврокубковом матче 24 года