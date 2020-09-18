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17 августа 2017, 23:37
4
«Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в квалификации ЛЕ, если пройдет «Маккаби»
18 сентября 2020, 16:16
51
Лига Европы. «Атлетик», «Марсель», «Милан» и «Эвертон» прошли в групповой этап, «Аякс» вылетел из турнира
24 августа 2017, 23:50
3
«Милан» не забивал шесть голов в еврокубковом матче 24 года
18 августа 2017, 01:50
3
Лига Европы. «Милан» разгромил «Шкендию», «Аякс» проиграл «Русенборгу», «Марсель» не справился с «Домжале»
17 августа 2017, 23:37
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Хаверфордвест Каунти
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Хаверфордвест Каунти - Шкендия - 20 июля 2023

Хаверфордвест Каунти
20.07.2023, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Счет по пенальти – 3 : 2
Матч завершен
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Шкендия
89' L. Jenkins
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Хаверфордвест Каунти - Шкендия
Матч завершен
Пенальти не реализован
Florent Ramadani
Пенальти не реализован
Ben Fawcett
ГОЛ! Kamer Qaka
2:2
Пенальти не реализован
Мевлан Адили
ГОЛ! Jack Wilson
2:1
Пенальти не реализован
Eraldo Cinari
ГОЛ! Jazz Richards
1:1
ГОЛ! Endrit Krasniqi
0:1
Замена
Lucas Davies ️️️️➡️️ Ricky Watts
117'
Замена
Harri John ️️️️➡️️ Oscar Borg
106'
105'
Замена
Florent Ramadani ️️️️➡️️ Эннур Тотре
ГОЛ! 1:0
Lee Jenkins
89'
74'
Замена
Dashmir Elezi ️️️️➡️️ Almir Aganspahić
71'
Желтая карточка
Endrit Krasniqi
60'
Желтая карточка
Eraldo Cinari
Желтая карточка
Ben Fawcett
45'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаверфордвест Каунти
1
Zac Jones
ВР
20
Oscar Borg
ЦЗ
3
Rhys Abbruzzese
ЦЗ
15
Lee Jenkins
ЦЗ
7
Ricky Watts
ЦЗ
2
Jazz Richards
ЦЗ
18
Tyrese Owen
ЦП
8
Kai Whitmore
ЦП
9
Ben Fawcett
ЦФ
10
Daniel Hawkins
ЦФ
11
Martell Taylor-Crossdale
ЦФ
Шкендия
85
Мевлан Адили
ЦЗ
7
Eraldo Cinari
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
1
Davor Taleski
ЦФ
17
Adenis Shala
ЦФ
23
Bashkim Velija
ЦФ
10
Endrit Krasniqi
ЦФ
5
Klisman Cake
ЦФ
6
Ardian Limani
ЦФ
18
Almir Aganspahić
ЦФ
28
Kamer Qaka
ЦФ
Хаверфордвест Каунти
31
John Chesters
ВР
12
Ifan Knott
ВР
21
Lucas Davies
ЦЗ
46
Callum Shirt
ЦП
22
Jack Wilson
ЦП
14
Harri John
ЦП
Шкендия
3
Almir Rexhepi
ЦЗ
22
Бруно Дита
ОП
38
Amir Nuhija
ЦП
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
11
Metodi Maksimov
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
1
Kostadin Zahov
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
9
Dashmir Elezi
ЦФ
3-2-2-3
1
15
7
2
3
20
18
8
11
10
9
1-1-1-5
85
Адили
7
8
Тотре
10
28
18
6
5
7
21
21
7
20
14
14
20
8
Тотре
77
77
8
Тотре
18
9
9
18
Остались в запасе
Хаверфордвест Каунти
Шкендия
31
John Chesters
ВР
12
Ifan Knott
ВР
46
Callum Shirt
ЦП
22
Jack Wilson
ЦП
3
Almir Rexhepi
ЦЗ
22
Бруно Дита
ОП
38
Amir Nuhija
ЦП
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
11
Metodi Maksimov
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
1
Kostadin Zahov
ЦФ
Остались в запасе
31
John Chesters
ВР
12
Ifan Knott
ВР
46
Callum Shirt
ЦП
22
Jack Wilson
ЦП
Остались в запасе
3
Almir Rexhepi
ЦЗ
22
Бруно Дита
ОП
38
Amir Nuhija
ЦП
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
11
Metodi Maksimov
ЦП
30
Ferat Ramani
ЦФ
1
Kostadin Zahov
ЦФ
Статистика матча Хаверфордвест Каунти - Шкендия
1
2
Желтые карточки
1
2
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Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
07.03.2024
Лилль
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
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