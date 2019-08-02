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3 : 0
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Железничар
3 : 0
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Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 20 тур
Звезда 09
1 : 0
24.02.2024
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 19 тур
Сараево
1 : 2
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Грузия. Лига Эровнули, 1 тур
Торпедо
4 : 1
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Сараево - Торпедо - 20 июля 2023

Сараево
20.07.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Матч завершен
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Торпедо
12' А. Жиликич
90+1' М. Джигаури
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Сараево - Торпедо
Матч завершен
ГОЛ! Mauro Caballero
2:4
Пенальти не реализован
Amar Beganović
ГОЛ! Giorgi Kobuladze
2:3
ГОЛ! Даниэль Аврамовски
2:2
ГОЛ! Giuli Mandzhgaladze
1:2
ГОЛ! Хамза Чатакович
1:1
ГОЛ! Lasha Shergelashvili
0:1
Пенальти не реализован
I. Ikic
Желтая карточка
Mirza Mustafić
112'
Желтая карточка
Бесим Сербечич
103'
96'
Замена
Анри Чичинадзе ️️️️➡️️ Мераб Джигаури
91'
Желтая карточка
Mauro Caballero
90' +1
ГОЛ! 1:1
Мераб Джигаури
Желтая карточка
Amar Beganović
90'
Замена
Хамза Чатакович ️️️️➡️️ Ренан Оливейра
87'
Замена
Бесим Сербечич ️️️️➡️️ Marin Anicic
87'
Замена
Mirza Mustafić ️️️️➡️️ Ivan Borna Jelić Balta
87'
87'
Замена
Kayke David ️️️️➡️️ Tsotne Nadaraia
82'
Желтая карточка
Giuli Mandzhgaladze
Замена
Даниэль Аврамовски ️️️️➡️️ Дал Варесанович
77'
Замена
I. Ikic ️️️️➡️️ Алмедин Жиликич
68'
65'
Замена
Mauro Caballero ️️️️➡️️ G. Pantsulaia
65'
Замена
Giuli Mandzhgaladze ️️️️➡️️ Ираклий Бугридзе
44'
Желтая карточка
Мераб Джигаури
42'
Желтая карточка
Ираклий Бугридзе
Желтая карточка
Алмедин Жиликич
40'
40'
Желтая карточка
G. Pantsulaia
ГОЛ! 1:0
Алмедин Жиликич
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сараево
1
Muhamed Šahinović
ВР
3
Elvir Duraković
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
5
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
22
Amar Beganović
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
77
Франсис Кьереме
ПВ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
9
Ренан Оливейра
ЦФ
17
Алмедин Жиликич
ЦФ
Торпедо
31
Filip Kljajić
ВР
16
Ника Сандохадзе
ЦЗ
5
Tsotne Nadaraia
ЦЗ
3
Педру Монтейру
ЦЗ
27
Lasha Shergelashvili
ЦЗ
7
Мераб Джигаури
ОП
6
Рахмат Акбари
ЦП
8
Гиорги Арабидзе
ПВ
20
Ираклий Бугридзе
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
15
Giorgi Kobuladze
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Сараево
13
Arman Šutković
ВР
39
Lovre Rogić
ВР
4
Muharem Trako
ЦЗ
5
Бесим Сербечич
ЦЗ
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
50
Muhamed Buljubašić
ЦП
19
Kevin Viveros
ЦФ
29
I. Ikic
ЦФ
18
G. Guliashvili
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
23
Slaviša Radović
ЦФ
98
Mirza Mustafić
ЦФ
Торпедо
1
Oto Goshadze
ВР
2
Saba Goglichidze
ЦЗ
38
Kayke David
ЦП
21
Альдаир Нету
ПВ
44
Анри Чичинадзе
ЦФ
11
Омран Хайдари
ЦФ
13
Giuli Mandzhgaladze
ЦФ
39
Mauro Caballero
ЦФ
4-1-2-3
1
3
5
22
28
8
Вранчич
8
Варесанович
77
Кьереме
17
Жиликич
9
Оливейра
6
4-1-1-1-3
31
5
3
Монтейру
27
16
Сандохадзе
7
Джигаури
6
Акбари
8
Арабидзе
15
14
20
Бугридзе
28
5
Сербечич
5
Сербечич
28
8
Варесанович
27
Аврамовски
27
Аврамовски
8
Варесанович
17
Жиликич
29
29
17
Жиликич
9
Оливейра
7
Чатакович
7
Чатакович
9
Оливейра
5
98
98
5
5
38
38
5
7
Джигаури
44
Чичинадзе
44
Чичинадзе
7
Джигаури
20
Бугридзе
13
13
20
Бугридзе
14
39
39
14
Остались в запасе
Сараево
Торпедо
13
Arman Šutković
ВР
39
Lovre Rogić
ВР
4
Muharem Trako
ЦЗ
50
Muhamed Buljubašić
ЦП
19
Kevin Viveros
ЦФ
18
G. Guliashvili
ЦФ
23
Slaviša Radović
ЦФ
1
Oto Goshadze
ВР
2
Saba Goglichidze
ЦЗ
21
Альдаир Нету
ПВ
11
Омран Хайдари
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
13
Arman Šutković
ВР
39
Lovre Rogić
ВР
4
Muharem Trako
ЦЗ
50
Muhamed Buljubašić
ЦП
19
Kevin Viveros
ЦФ
18
G. Guliashvili
ЦФ
23
Slaviša Radović
ЦФ
Остались в запасе
1
Oto Goshadze
ВР
2
Saba Goglichidze
ЦЗ
21
Альдаир Нету
ПВ
11
Омран Хайдари
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Сараево - Торпедо
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