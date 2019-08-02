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Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Сараево»
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Сараево»
Песьяков: «Готов к новому сезону на 85 процентов»
ЦСКА интересуется Дульевичем
УЕФА: «Антироссийские акции грузинских клубов – не наша юрисдикция»
Кавтарадзе вышел на матч в майке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Футболист – гражданин России и уроженец Москвы
«Торпедо» из Кутаиси выиграло чемпионат Грузии впервые за 15 лет
Калитвинцев: «В матче с «Торпедо», к сожалению, футбола получилось мало»