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Бруно’с Мэгпайс
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
10 декабря 2020, 22:50
1
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
30 октября 2020, 09:33
2
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
30 октября 2020, 00:58
1
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
24 января 2020, 20:42
3
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
5 января 2020, 10:56
4
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
10 декабря 2020, 22:50
1
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
30 октября 2020, 09:33
2
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
30 октября 2020, 00:58
1
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
24 января 2020, 20:42
3
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
5 января 2020, 10:56
4
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Ирландия. Премьер Дивизион, 3 тур
Богемиан
0 : 0
01.03.2024
Дандолк
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Дандолк
0 : 5
04.03.2024
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 4 тур
Дандолк
0 : 5
04.03.2024
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 3 тур
Богемиан
0 : 0
01.03.2024
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 2 тур
Дандолк
0 : 2
23.02.2024
Голуэй Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Шэмрок Роверс
1 : 1
16.02.2024
Дандолк

Дандолк - Бруно’с Мэгпайс - 20 июля 2023

Дандолк
20.07.2023, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
3 : 1
Матч завершен
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Бруно’с Мэгпайс
3' П. Хобан
48' J. Martin
83' R. Díaz (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Дандолк - Бруно’с Мэгпайс
Матч завершен
85'
Замена
Энтони Эрнандес ️️️️➡️️ Olmo González Casado
ГОЛ в свои ворота! 3:0
Rubén Díaz
83'
Желтая карточка
Патрик Хобан
79'
Желтая карточка
Connor Malley
76'
52'
Желтая карточка
Jack Storer
ГОЛ! 2:0
John Martin
48'
Замена
John Martin ️️️️➡️️ Йоханнес Или-Кокко
46'
38'
Желтая карточка
Джейми Кумбес
8'
Замена
Francisco Zúñiga ️️️️➡️️ Джозеф Чиполина
ГОЛ! 1:0
Патрик Хобан
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дандолк
29
Nathan Shepperd
ВР
15
Дарра Лихи
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
5
Лу Эннсли
ЦП
27
Даниэл Келли
ЦП
32
Грегори Слогетт
ЦП
20
Йоханнес Или-Кокко
АП
2
Archie Davies
ЦФ
9
Патрик Хобан
ЦФ
27
Connor Malley
ЦФ
11
Райан О'Кейн
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Бруно’с Мэгпайс
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
2
Andre Dos Santos
ЦЗ
19
Dan Bent
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
4
Rubén Díaz
ЦЗ
23
Joe Oliver
ЦЗ
7
Juanje
ЦП
33
Liam Nash
ЦФ
18
Jack Storer
ЦФ
6
Olmo González Casado
ЦФ
21
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Натан Руни
Дандолк
30
Mark Byrne
ВР
15
Mayowa Animasahun
ЦЗ
26
Callum Bonner
ЦП
25
Anthony Mayo
ЦП
21
Paul Doyle
ЦП
18
Robert McCourt
ЦП
6
Элфи Льюис
ЦП
16
Hayden Muller
ЦФ
36
Dualta Honney
ЦФ
14
Cameron Elliott
ЦФ
13
Peter Cherrie
ЦФ
10
John Martin
ЦФ
Бруно’с Мэгпайс
1
Matthew Silva
ВР
5
Francisco Zúñiga
ЦЗ
11
Кайл Кашаро
ЛП
20
Скотт Баллентайн
ЦП
8
Carlos Garcia
ЦП
77
Shay Jones
ЦП
31
Julian Del Rio
ЦФ
9
José Álvaro Giráldez Prieto
ЦФ
18
Энтони Эрнандес
ЦФ
2-3-1-4
29
15
Лихи
4
Бойл
5
Эннсли
27
Келли
32
Слогетт
20
Или-Кокко
2
11
О'Кейн
27
9
Хобан
3-2-1-4
13
Хэнкинс
3
Чиполина
4
23
2
19
7
21
Кумбес
6
18
33
20
Или-Кокко
10
10
20
Или-Кокко
3
Чиполина
5
5
3
Чиполина
6
18
Эрнандес
18
Эрнандес
6
Остались в запасе
Дандолк
Бруно’с Мэгпайс
30
Mark Byrne
ВР
15
Mayowa Animasahun
ЦЗ
26
Callum Bonner
ЦП
25
Anthony Mayo
ЦП
21
Paul Doyle
ЦП
18
Robert McCourt
ЦП
6
Элфи Льюис
ЦП
16
Hayden Muller
ЦФ
36
Dualta Honney
ЦФ
14
Cameron Elliott
ЦФ
13
Peter Cherrie
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
1
Matthew Silva
ВР
11
Кайл Кашаро
ЛП
20
Скотт Баллентайн
ЦП
8
Carlos Garcia
ЦП
77
Shay Jones
ЦП
31
Julian Del Rio
ЦФ
9
José Álvaro Giráldez Prieto
ЦФ
Главный тренер
Натан Руни
Остались в запасе
30
Mark Byrne
ВР
15
Mayowa Animasahun
ЦЗ
26
Callum Bonner
ЦП
25
Anthony Mayo
ЦП
21
Paul Doyle
ЦП
18
Robert McCourt
ЦП
6
Элфи Льюис
ЦП
16
Hayden Muller
ЦФ
36
Dualta Honney
ЦФ
14
Cameron Elliott
ЦФ
13
Peter Cherrie
ЦФ
Остались в запасе
1
Matthew Silva
ВР
11
Кайл Кашаро
ЛП
20
Скотт Баллентайн
ЦП
8
Carlos Garcia
ЦП
77
Shay Jones
ЦП
31
Julian Del Rio
ЦФ
9
José Álvaro Giráldez Prieto
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Главный тренер
Натан Руни
Статистика матча Дандолк - Бруно’с Мэгпайс
2
2
Желтые карточки
2
2
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Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
07.03.2024
Лилль
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
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