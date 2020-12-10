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Бруно’с Мэгпайс
Дандолк
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
10 декабря 2020, 22:50
1
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
30 октября 2020, 09:33
2
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
30 октября 2020, 00:58
1
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
24 января 2020, 20:42
3
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
5 января 2020, 10:56
4
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
10 декабря 2020, 22:50
1
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
30 октября 2020, 09:33
2
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
30 октября 2020, 00:58
1
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
24 января 2020, 20:42
3
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
5 января 2020, 10:56
4
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Бруно’с Мэгпайс
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Шэмрок Роверс
1 : 1
16.02.2024
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 2 тур
Дандолк
0 : 2
23.02.2024
Голуэй Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 3 тур
Богемиан
0 : 0
01.03.2024
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 4 тур
Дандолк
0 : 5
04.03.2024
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 4 тур
Дандолк
0 : 5
04.03.2024
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 3 тур
Богемиан
0 : 0
01.03.2024
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 2 тур
Дандолк
0 : 2
23.02.2024
Голуэй Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Шэмрок Роверс
1 : 1
16.02.2024
Дандолк

Бруно’с Мэгпайс - Дандолк - 13 июля 2023

Бруно’с Мэгпайс
13.07.2023, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 0
Матч завершен
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Дандолк
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Бруно’с Мэгпайс - Дандолк
Матч завершен
83'
Желтая карточка
Дарра Лихи
Желтая карточка
Rubén Díaz
75'
73'
Замена
Элфи Льюис ️️️️➡️️ Райан О'Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бруно’с Мэгпайс
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
4
Rubén Díaz
ЦЗ
23
Joe Oliver
ЦЗ
2
Andre Dos Santos
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
10
Lee Coombes
ЦЗ
11
Кайл Кашаро
ЛП
8
Carlos Garcia
ЦП
9
José Álvaro Giráldez Prieto
ЦФ
18
Jack Storer
ЦФ
6
Olmo González Casado
ЦФ
Главный тренер
Натан Руни
Дандолк
15
Дарра Лихи
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
32
Грегори Слогетт
ЦП
27
Даниэл Келли
ЦП
5
Лу Эннсли
ЦП
20
Йоханнес Или-Кокко
АП
2
Archie Davies
ЦФ
9
Патрик Хобан
ЦФ
27
Connor Malley
ЦФ
11
Райан О'Кейн
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Бруно’с Мэгпайс
1
Matthew Silva
ВР
19
Dan Bent
ЦЗ
5
Francisco Zúñiga
ЦЗ
20
Скотт Баллентайн
ЦП
7
Juanje
ЦП
77
Shay Jones
ЦП
31
Julian Del Rio
ЦФ
18
Энтони Эрнандес
ЦФ
Дандолк
18
Robert McCourt
ЦП
6
Элфи Льюис
ЦП
13
Peter Cherrie
ЦФ
16
Hayden Muller
ЦФ
3-2-2-3
13
Хэнкинс
2
3
Чиполина
10
23
4
11
Кашаро
8
6
18
9
2-3-1-4
15
Лихи
4
Бойл
32
Слогетт
27
Келли
5
Эннсли
20
Или-Кокко
11
О'Кейн
27
9
Хобан
2
11
О'Кейн
6
Льюис
6
Льюис
11
О'Кейн
Остались в запасе
Бруно’с Мэгпайс
Дандолк
1
Matthew Silva
ВР
19
Dan Bent
ЦЗ
5
Francisco Zúñiga
ЦЗ
20
Скотт Баллентайн
ЦП
7
Juanje
ЦП
77
Shay Jones
ЦП
31
Julian Del Rio
ЦФ
18
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Натан Руни
18
Robert McCourt
ЦП
13
Peter Cherrie
ЦФ
16
Hayden Muller
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Остались в запасе
1
Matthew Silva
ВР
19
Dan Bent
ЦЗ
5
Francisco Zúñiga
ЦЗ
20
Скотт Баллентайн
ЦП
7
Juanje
ЦП
77
Shay Jones
ЦП
31
Julian Del Rio
ЦФ
18
Энтони Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
18
Robert McCourt
ЦП
13
Peter Cherrie
ЦФ
16
Hayden Muller
ЦФ
Главный тренер
Натан Руни
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Статистика матча Бруно’с Мэгпайс - Дандолк
2
1
Желтые карточки
2
1
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Мольде
- : -
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Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
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Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
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Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Серветт
- : -
07.03.2024
Виктория
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Аякс
- : -
07.03.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Мольде
- : -
07.03.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Штурм
- : -
07.03.2024
Лилль
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Олимпиакос
- : -
07.03.2024
Маккаби
Лига конференций. 1/8 финала, первый матч
Серветт
- : -
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