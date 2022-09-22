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6
Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»
25 января 2022, 15:56
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал
25 января 2022, 11:51
6
Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»
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5
Экс-спартаковец Калиниченко начал самостоятельную тренерскую карьеру в Эстонии
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Жилина - Левадия - 13 июля 2023

Жилина
13.07.2023, четверг, 18:30
Лига конференций, 1 раунд
2 : 1
Матч завершен
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Левадия
7' Д. Дуриш
90+3' П. Мислович (П)
51' Э. Агиири
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Жилина - Левадия
Матч завершен
ГОЛ с пенальти! 2:1
Патрик Мислович
90' +3
90' +2
Замена
Брент Леписту ️️️️➡️️ Михкель Айнсалу
84'
Желтая карточка
Расмус Пеетсон
76'
Замена
Роберт Кирсс ️️️️➡️️ Эрнест Агиири
Замена
Доминик Яворчек ️️️️➡️️ Kristian Bari
73'
57'
Желтая карточка
Бурама Фомба
51'
ГОЛ! 1:1
Эрнест Агиири
ГОЛ! 1:0
Давид Дуриш
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
20
Kristian Bari
ЦЗ
18
Andrej Stojchevski
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
6
Xavier Adang
ЦП
29
Давид Дуриш
ЛВ
23
J. Minarik
ЦФ
19
Timotej Jambor
ЦФ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
7
Adrian Kapralik
ЦФ
25
Tomas Nemcik
ЦФ
Левадия
22
Карл Андре Валлнер
ВР
26
Бурама Фомба
ЦЗ
19
Эдгар Тур
ПЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
21
Эрнест Агиири
ЛВ
Главный тренер
Курро Торрес
Жилина
22
Samuel Belanik
ВР
2
Доминик Яворчек
ЦЗ
17
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
4
Samuel Kopásek
ЦЗ
3
Patrik Leitner
ЦЗ
37
Mario Sauer
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
13
Henry Addo
ЦФ
8
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
Левадия
10
Брент Леписту
ЦП
54
Artur Sakarias
ЦП
23
Хенри Валья
АП
17
Роберт Кирсс
ЦФ
18
Murad Velijev
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
1-3-1-5
30
20
18
11
6
29
Дуриш
19
25
7
66
23
2-2-1
22
Валлнер
19
Тур
26
Фомба
6
Пеетсон
11
Айнсалу
21
Агиири
20
2
Яворчек
2
Яворчек
20
11
Айнсалу
10
Леписту
10
Леписту
11
Айнсалу
21
Агиири
17
Кирсс
17
Кирсс
21
Агиири
Остались в запасе
Жилина
Левадия
22
Samuel Belanik
ВР
17
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
4
Samuel Kopásek
ЦЗ
3
Patrik Leitner
ЦЗ
37
Mario Sauer
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
13
Henry Addo
ЦФ
8
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
54
Artur Sakarias
ЦП
23
Хенри Валья
АП
18
Murad Velijev
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Остались в запасе
22
Samuel Belanik
ВР
17
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
4
Samuel Kopásek
ЦЗ
3
Patrik Leitner
ЦЗ
37
Mario Sauer
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
13
Henry Addo
ЦФ
8
Antoin Loic Essomba Bikoula
ЦФ
Остались в запасе
54
Artur Sakarias
ЦП
23
Хенри Валья
АП
18
Murad Velijev
ЦФ
5
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
Главный тренер
Курро Торрес
Статистика матча Жилина - Левадия
2
Желтые карточки
0
2
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- : -
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- : -
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