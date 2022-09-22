«Левадия» уволила экс-спартаковца Калиниченко через десять дней после назначения
Экс-спартаковец Калиниченко начал самостоятельную тренерскую карьеру в Эстонии
Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал
Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»
Семак: «Дзюба сыграл достаточно уверенно в центре защиты, за исключением одного момента»
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Жилину» – 5:0. У Ерохина хет-трик, Алип дебютировал
Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»
«Ботев» и «Жилина» – соперники «Зенита» на зимних сборах в Дубае
«Рубин» опроверг интерес к полузащитнику «Жилины» Бичахчяну
«Левадия» уволила экс-спартаковца Калиниченко через десять дней после назначения
Экс-спартаковец Калиниченко начал самостоятельную тренерскую карьеру в Эстонии
«Ахмат» объявил о переходе двух футболистов
Антон Миранчук рассчитывает закрепиться в «Локомотиве»
Антон Миранчук, выступавший в «Левадии» на правах аренды, вернулся в «Локомотив»