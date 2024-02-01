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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Гент
Сент-Труйден - Гент: обзор матча 01 февраля 2024
Сент-Труйден
01.02.2024, четверг, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Гент
48'
К. Захиролеслам
68'
К. Захиролеслам
85'
А. Койта
90'
А. Койта
35'
П. Геркенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Гент
Замена
О. Дюмонт
️️️️
М. Делорж
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
А. Койта
Пас отдал
Я. Стекерс
90'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Р. Ито
87'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
К. Захиролеслам
87'
Замена
В. Янссенс
️️️️
Б. Годо
87'
ГОЛ! 3:1!
А. Койта
85'
ГОЛ! 2:1!
К. Захиролеслам
Пас отдал
Э. Жуниор Бока
68'
Замена
А. Койта
️️️️
Ж. Чима Фудзита
66'
61'
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
D. Yokota
61'
Замена
М. Самуас
️️️️
Д. Торунарига
61'
Замена
A. Abdullahi
️️️️
Л. Депуатр
ГОЛ! 1:1!
К. Захиролеслам
48'
Желтая карточка
Р. Ван Хелден
35'
35'
ГОЛ! 0:1!
П. Геркенс
Желтая карточка
Ж. Чима Фудзита
30'
26'
Замена
П. Геркенс
️️️️
С. Кумс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
6
Матте Сметс
ОП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
10
Ретаро Ито
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Сент-Труйден
21
Matt Lendfers
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Гент
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
29
Ahmed Abdullahi
ЦФ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Коппенс
17
Бока
31
Годо
20
Ван Хелден
6
Сметс
27
Анану
16
Фудзита
17
Делорж
14
Стекерс
18
Захиролеслам
10
Ито
3-2-2-2
1
Шмидт
3
Браун
27
Кандусс
46
27
Фадиджа
16
Гандельман
4
де Сар
24
Кумс
17
29
Депуатр
31
Годо
22
Янссенс
22
Янссенс
31
Годо
17
Делорж
14
Дюмонт
14
Дюмонт
17
Делорж
10
Ито
20
Ямамото
20
Ямамото
10
Ито
16
Фудзита
11
Койта
11
Койта
16
Фудзита
18
Захиролеслам
14
Кайя
14
Кайя
18
Захиролеслам
24
Кумс
18
Геркенс
18
Геркенс
24
Кумс
33
Торунарига
18
Самуас
18
Самуас
33
Торунарига
17
11
Сонко
11
Сонко
17
29
Депуатр
29
29
29
Депуатр
Остались в запасе
Сент-Труйден
Гент
21
Matt Lendfers
ВР
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
37
Робби Ван Хаутер
ОП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
19
Франк Сурдез
ЦФ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
21
Matt Lendfers
ВР
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Остались в запасе
37
Робби Ван Хаутер
ОП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
19
Франк Сурдез
ЦФ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Сент-Труйден - Гент
2
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
10
1
Нарушения
6
6
Офсайды
2
1
Количество передач
762
354
Сейвы
0
7
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
3.39
0.34
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Штайен
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