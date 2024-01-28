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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Юнион СЖ
Андерлехт - Юнион СЖ: обзор матча 28 января 2024
Андерлехт
28.01.2024, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Юнион СЖ
35'
Я. Вертонген
90+2'
Т. Азар
8'
Г. Нильссон
29'
М. Амура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Юнион СЖ
Желтая карточка
Н. Ангуло
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Т. Азар
90'
+2
Замена
Т. Дегреф
️️️️
М. Стройкенс
90'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
Я. Версхарен
82'
82'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Н. Садики
70'
Желтая карточка
К. Мак Аллистер
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
69'
Замена
Т. Азар
️️️️
Т. Леони
69'
66'
Замена
К. Родригес
️️️️
М. Амура
Желтая карточка
М. Стройкенс
58'
45'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
ГОЛ! 1:2!
Я. Вертонген
Пас отдал
А. Дрейер
35'
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Амура
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Нильссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
83
Тристан Дегреф
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Юнион СЖ
13
Хайнц Линднер
ВР
19
Гийом Франсуа
ПЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
3-3-2-2
1
Шмейхель
27
Патрис
6
Дебаст
14
Вертонген
10
Арнстад
23
Ритс
16
Версхарен
6
Леони
10
Дрейер
9
Дольберг
29
Стройкенс
3-3-1-1-2
49
Морис
17
Кастро-Монтес
26
Сайкс
16
Берджесс
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
27
Садики
21
Пуэртас
94
Лапуссен
9
Амура
9
Нильссон
11
11
29
Стройкенс
83
Дегреф
83
Дегреф
29
Стройкенс
6
Леони
9
Азар
9
Азар
6
Леони
16
Версхарен
10
Ангуло
10
Ангуло
16
Версхарен
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
27
Садики
20
Расмуссен
20
Расмуссен
27
Садики
9
Амура
13
Родригес
13
Родригес
9
Амура
Остались в запасе
Андерлехт
Юнион СЖ
26
Колин Коосеманс
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
70
Алексис Флипс
ПВ
13
Хайнц Линднер
ВР
19
Гийом Франсуа
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЛВ
17
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
70
Алексис Флипс
ПВ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
19
Гийом Франсуа
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЛВ
17
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Андерлехт - Юнион СЖ
3
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
15
13
Офсайды
1
1
Количество передач
556
384
Сейвы
6
0
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1
1.48
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Констант Ванден Сток
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