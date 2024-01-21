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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Сент-Труйден
Юнион СЖ - Сент-Труйден: обзор матча 21 января 2024
Юнион СЖ
21.01.2024, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Труйден
45+2'
Р. Сайкс
90+7'
К. Родригес
17'
К. Захиролеслам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Сент-Труйден
90'
+11
Желтая карточка
Ф. Кайя
Желтая карточка
К. Родригес
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
К. Родригес
90'
+7
90'
+6
Замена
J. Barnes
️️️️
Я. Стекерс
90'
+4
Желтая карточка
Э. Жуниор Бока
Замена
E. Kabangu
️️️️
К. Пуэртас
90'
+3
83'
Желтая карточка
Ф. Анану
79'
Замена
Р. Ито
️️️️
К. Захиролеслам
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Эккерт
78'
78'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
Р. Ямамото
Желтая карточка
Г. Нильссон
77'
Замена
Х. Теклаб
️️️️
К. Терхо
68'
62'
Замена
Ф. Анану
️️️️
Д. Хасиока
59'
Желтая карточка
Ж. Чима Фудзита
ГОЛ! 1:1!
Р. Сайкс
Пас отдал
К. Пуэртас
45'
+2
37'
Желтая карточка
Д. Хасиока
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Захиролеслам
Пас отдал
Д. Хасиока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
(К)
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
6
Матте Сметс
ОП
20
Рихито Ямамото
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
32
Tiago Gomes
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
13
Кевин Родригес
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Сент-Труйден
21
Matt Lendfers
ВР
27
Фредерик Анану
ПАЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Линднер
26
Сайкс
27
Садики
17
Кастро-Монтес
16
Берджесс
5
Мак Аллистер
20
Расмуссен
21
Пуэртас
17
Терхо
9
Нильссон
10
Эккерт
4-1-3-1-1
12
Коппенс
14
Хасиока
31
Годо
22
Янссенс
17
Бока
6
Сметс
20
Ямамото
17
Делорж
16
Фудзита
14
Стекерс
18
Захиролеслам
17
Терхо
11
Теклаб
11
Теклаб
17
Терхо
10
Эккерт
13
Родригес
13
Родригес
10
Эккерт
21
Пуэртас
7
7
21
Пуэртас
14
Хасиока
27
Анану
27
Анану
14
Хасиока
20
Ямамото
14
Кайя
14
Кайя
20
Ямамото
14
Стекерс
23
23
14
Стекерс
18
Захиролеслам
10
Ито
10
Ито
18
Захиролеслам
Остались в запасе
Юнион СЖ
Сент-Труйден
73
Йоахим Имбрехт
ВР
32
Tiago Gomes
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
21
Matt Lendfers
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
32
Tiago Gomes
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
Остались в запасе
21
Matt Lendfers
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Юнион СЖ - Сент-Труйден
2
5
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
1
Нарушения
5
9
Офсайды
1
2
Количество передач
531
497
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.74
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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