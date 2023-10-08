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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Юнион СЖ
Сент-Труйден - Юнион СЖ: обзор матча 08 октября 2023
Сент-Труйден
08.10.2023, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Юнион СЖ
37'
А. Кастро-Монтес
45+1'
Г. Нильссон (П)
58'
Г. Нильссон
86'
М. Амура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Юнион СЖ
Желтая карточка
А. Койта
90'
+1
86'
ГОЛ! 0:4!
М. Амура
Пас отдал
Х. Теклаб
81'
Замена
Х. Теклаб
️️️️
Н. Садики
Замена
J. Barnes
️️️️
Ф. Кайя
78'
Замена
Ф. Анану
️️️️
Э. Жуниор Бока
78'
74'
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
74'
Замена
К. Терхо
️️️️
А. Кастро-Монтес
70'
Желтая карточка
К. Мачида
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Р. Ван Хелден
67'
66'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
К. Пуэртас
66'
Замена
К. Родригес
️️️️
Г. Нильссон
65'
Замена
М. Амура
️️️️
Л. Амани
61'
Желтая карточка
Г. Нильссон
58'
ГОЛ! 0:3!
Г. Нильссон
Пас отдал
К. Пуэртас
55'
Желтая карточка
К. Мак Аллистер
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Нильссон
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Кастро-Монтес
Пас отдал
Г. Нильссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
10
Ретаро Ито
ЦФ
14
Ярне Стекерс
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
20
Рихито Ямамото
ЦП
27
Фредерик Анану
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Сузуки
17
Бока
20
Ван Хелден
31
Годо
14
Хасиока
6
Сметс
17
Делорж
11
Койта
14
Кайя
14
Стекерс
10
Ито
3-2-3-1-1
49
Морис
17
Кастро-Монтес
27
Садики
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
28
Мачида
10
Амани
21
Пуэртас
20
Расмуссен
94
Лапуссен
9
Нильссон
20
Ван Хелден
20
Ямамото
20
Ямамото
20
Ван Хелден
17
Бока
27
Анану
27
Анану
17
Бока
14
Кайя
23
23
14
Кайя
21
Пуэртас
34
Ванхутте
34
Ванхутте
21
Пуэртас
27
Садики
11
Теклаб
11
Теклаб
27
Садики
17
Кастро-Монтес
17
Терхо
17
Терхо
17
Кастро-Монтес
10
Амани
9
Амура
9
Амура
10
Амани
9
Нильссон
13
Родригес
13
Родригес
9
Нильссон
Остались в запасе
Сент-Труйден
Юнион СЖ
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Сент-Труйден - Юнион СЖ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
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1 : 2
05.11.2026
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