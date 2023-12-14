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0
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы
11 октября 2023, 20:13
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:37
0
«Ахмат» подписал контракт с марокканским хавбеком
20 февраля, 14:00
0
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
14 декабря 2023, 22:41
0
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы
11 октября 2023, 20:13
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
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Фарул
1 : 1
02.03.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 28 тур
Университатя Клуж
1 : 0
28.02.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 27 тур
Фарул
1 : 1
24.02.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 26 тур
Сепси
0 : 1
19.02.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 25 тур
Фарул
0 : 2
12.02.2024
Динамо

Шериф - Фарул - 18 июля 2023

Шериф
18.07.2023, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 0
Матч завершен
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Фарул
45+1' А. Талаль
99' Ж. Нгом Мбекели
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шериф - Фарул
Матч завершен
Замена
Рикардиньо ️️️️➡️️ Амин Талаль
120'
114'
Замена
I. Vina ️️️️➡️️ Денис Алибек
Замена
Adamou Ibrahim Djibo ️️️️➡️️ Жером Нгом Мбекели
113'
Замена
Кристиан Товар ️️️️➡️️ Константинос Апостолакис
103'
Замена
Vinicius ️️️️➡️️ Луваннор Энрике
103'
101'
Желтая карточка
Денис Алибек
ГОЛ! 2:0
Жером Нгом Мбекели
99'
Желтая карточка
Жером Нгом Мбекели
95'
88'
Замена
Николаэ Кырнац ️️️️➡️️ Adrian Mazilu
88'
Замена
Dan Sirbu ️️️️➡️️ Давид Кики
79'
Замена
Marco Borgnino ️️️️➡️️ Драгош Неделку
58'
Замена
Тудор Балуцэ ️️️️➡️️ Rivaldinho
ГОЛ! 1:0
Амин Талаль
45' +1
43'
Желтая карточка
Кевин Боли
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
3
Дидье Буэно
ЦЗ
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
16
Константинос Апостолакис
ПЗ
20
Армель Зохури
ПЗ
18
Мусса Куабу
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
8
Седрик Бадоло
АП
17
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
21
Кевин Боли
ЦЗ
3
Mihai Popescu
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
16
Драгош Неделку
ЦП
26
Andrei Artean
ЦП
30
Adrian Mazilu
ЦФ
7
Rivaldinho
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Шериф
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
23
Кристиан Товар
ЦЗ
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
2
Adamou Ibrahim Djibo
ЦЗ
69
Петер Адемо
ЦП
21
Cedric Ngah
ЦФ
31
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
11
Рикардиньо
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
45
Gustavo Marins
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
10
Marco Borgnino
ЦП
23
Николаэ Кырнац
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
77
Enes Sali
ЦФ
4-1-1-3
35
Коваль
16
Апостолакис
3
Буэно
42
Гарананга
20
Зохури
18
Куабу
14
Талаль
90
Энрике
8
Бадоло
17
Нгом Мбекели
4-2-3
16
Айоани
21
Боли
3
24
25
Кики
16
Неделку
26
7
Алибек
7
30
16
Апостолакис
23
Товар
23
Товар
16
Апостолакис
17
Нгом Мбекели
2
2
17
Нгом Мбекели
90
Энрике
27
27
90
Энрике
14
Талаль
11
Рикардиньо
11
Рикардиньо
14
Талаль
25
Кики
22
22
25
Кики
7
6
Балуцэ
6
Балуцэ
7
16
Неделку
10
10
16
Неделку
30
23
Кырнац
23
Кырнац
30
7
Алибек
8
8
7
Алибек
Остались в запасе
Шериф
Фарул
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
69
Петер Адемо
ЦП
21
Cedric Ngah
ЦФ
31
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
45
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
77
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
69
Петер Адемо
ЦП
21
Cedric Ngah
ЦФ
31
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
45
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
77
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Шериф - Фарул
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Стадион:
Шериф
Лига чемпионов
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
Наполи
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Атлетико
- : -
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