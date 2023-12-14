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«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:37
0
«Ахмат» подписал контракт с марокканским хавбеком
20 февраля, 14:00
0
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
14 декабря 2023, 22:41
0
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы
11 октября 2023, 20:13
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
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Румыния. Лига I, 29 тур
Фарул
1 : 1
02.03.2024
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 28 тур
Университатя Клуж
1 : 0
28.02.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 27 тур
Фарул
1 : 1
24.02.2024
Оцелул
Румыния. Лига I, 26 тур
Сепси
0 : 1
19.02.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 25 тур
Фарул
0 : 2
12.02.2024
Динамо

Фарул - Шериф - 12 июля 2023

Фарул
12.07.2023, среда, 20:30
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Матч завершен
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Шериф
56' Д. Кики
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фарул - Шериф
Матч завершен
Замена
Gustavo Marins ️️️️➡️️ Денис Алибек
84'
72'
Замена
Vinicius ️️️️➡️️ Жером Нгом Мбекели
Замена
Dan Sirbu ️️️️➡️️ Adrian Mazilu
70'
Замена
Enes Sali ️️️️➡️️ Andrei Borza
70'
64'
Замена
Седрик Бадоло ️️️️➡️️ Амин Талаль
Замена
Marco Borgnino ️️️️➡️️ Rivaldinho
58'
Замена
Диогу Кейруш ️️️️➡️️ Тудор Балуцэ
58'
ГОЛ! 1:0
Давид Кики
56'
Желтая карточка
Тудор Балуцэ
53'
52'
Желтая карточка
Амин Талаль
49'
Желтая карточка
Мусса Куабу
Желтая карточка
Adrian Mazilu
33'
Желтая карточка
Давид Кики
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
3
Mihai Popescu
ЦЗ
21
Кевин Боли
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
16
Драгош Неделку
ЦП
26
Andrei Artean
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
7
Rivaldinho
ЦФ
30
Adrian Mazilu
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
20
Армель Зохури
ПЗ
16
Константинос Апостолакис
ПЗ
18
Мусса Куабу
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
8
Жоау Паулу
ЦП
17
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
45
Gustavo Marins
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
10
Marco Borgnino
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
29
Valentin Dumitrache
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
19
Luca Andronache
ЦФ
77
Enes Sali
ЦФ
22
Zorhan Bassong
ЦФ
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
8
Седрик Бадоло
АП
27
Vinicius
ЦФ
4-1-2-3
16
Айоани
25
Кики
3
21
Боли
24
6
Балуцэ
16
Неделку
26
30
7
7
Алибек
3-1-2-2
35
Коваль
16
Апостолакис
42
Гарананга
20
Зохури
18
Куабу
14
Талаль
8
Паулу
17
Нгом Мбекели
90
Энрике
7
Алибек
45
45
7
Алибек
6
Балуцэ
5
Кейруш
5
Кейруш
6
Балуцэ
30
22
22
30
7
10
10
7
24
77
77
24
14
Талаль
8
Бадоло
8
Бадоло
14
Талаль
17
Нгом Мбекели
27
27
17
Нгом Мбекели
Остались в запасе
Фарул
Шериф
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
80
Nicolas Popescu
ЦП
29
Valentin Dumitrache
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
19
Luca Andronache
ЦФ
22
Zorhan Bassong
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
80
Nicolas Popescu
ЦП
29
Valentin Dumitrache
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
19
Luca Andronache
ЦФ
22
Zorhan Bassong
ЦФ
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
26
Артем Дижинарь
ЦЗ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча Фарул - Шериф
3
2
Желтые карточки
3
2
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
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