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0
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22 сентября 2023, 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
6 сентября 2023, 14:30
1
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25 июля 2022, 21:50
3
Экс-глава департамента детского и юношеского футбола «Зенита» возглавил «Флору»
3 января 2017, 08:54
1
Главным тренером сборной Эстонии назначен Мартин Рейм
14 сентября 2016, 16:40
2
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
0
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
22 сентября 2023, 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
6 сентября 2023, 14:30
1
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0 : 0
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2 : 0
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Ракув
4 : 0
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Эстония. Премиум Лига, 1 тур
Флора
2 : 0
01.03.2024
Нымме Юнайтед
Польша. Экстракласа, 23 тур
Ракув
4 : 0
03.03.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 22 тур
Сталь
0 : 0
24.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 21 тур
Ракув
2 : 1
17.02.2024
Пяст
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
2 : 1
11.02.2024
Ракув

Флора - Ракув - 18 июля 2023

Флора
18.07.2023, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 3
Матч завершен
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Ракув
47' Л. Зволински
59' Л. Зволински
85' Я. Папаниколау
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Флора - Ракув
Матч завершен
85'
ГОЛ! 0:3
Яннис Папаниколау
Замена
Aleksandr Sapovalov ️️️️➡️️ Марккус Сеппик
83'
79'
Замена
Матеуш Вдовяк ️️️️➡️️ Фран Тудор
79'
Замена
Деян Сореску ️️️️➡️️ Жеан Карлос
Замена
Марко Липп ️️️️➡️️ Данил Кураксин
68'
68'
Замена
Владислав Кочергин ️️️️➡️️ Марцин Кебула
68'
Замена
Джон Йебоа ️️️️➡️️ Бартош Новак
68'
Замена
Фабиан Пясецки ️️️️➡️️ Лукаш Зволински
Желтая карточка
Марккус Сеппик
67'
Замена
Nikita Mihhailov ️️️️➡️️ Стен Рейнкорт
62'
59'
ГОЛ! 0:2
Лукаш Зволински
57'
Желтая карточка
Стратос Сварнас
47'
ГОЛ! 0:1
Лукаш Зволински
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
20
Мартен Кууск
ЦЗ
27
Михаэль Лиландер
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
19
Мартин Миллер
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
74
Данил Кураксин
ЛВ
20
Стен Рейнкорт
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
66
Яннис Папаниколау
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
ПП
9
Лукаш Зволински
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Флора
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
3
Марко Липп
ЦЗ
66
Robert Veering
ЦЗ
23
Mihhail Kolobov
ЦЗ
25
Марко Лукка
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
6
Mihkel Järviste
ЦП
13
Nikita Mihhailov
ЦП
77
Kristen Lapa
ЦФ
11
Aleksandr Sapovalov
ЦФ
Ракув
89
Kacper Bieszczad
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
30
Владислав Кочергин
ЦП
8
Максим Домингес
ЦП
77
Матеуш Вдовяк
ЛВ
18
Деян Сореску
ПВ
5
Густав Берггрен
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
11
Джон Йебоа
ЦФ
4-2-1-4
43
Сеппик
20
Кууск
27
Лиландер
26
Хуссар
19
Миллер
14
Васильев
74
Кураксин
20
Рейнкорт
9
Аллику
11
Оямаа
33
3-4-1-2
1
Ковачевич
3
Рундич
24
Арсенич
4
Сварнас
7
Тудор
77
Кебула
8
Ледерман
66
Папаниколау
27
Новак
20
Карлос
9
Зволински
74
Кураксин
3
Липп
3
Липп
74
Кураксин
20
Рейнкорт
13
13
20
Рейнкорт
43
Сеппик
11
11
43
Сеппик
77
Кебула
30
Кочергин
30
Кочергин
77
Кебула
7
Тудор
77
Вдовяк
77
Вдовяк
7
Тудор
20
Карлос
18
Сореску
18
Сореску
20
Карлос
9
Зволински
9
Пясецки
9
Пясецки
9
Зволински
27
Новак
11
Йебоа
11
Йебоа
27
Новак
Остались в запасе
Флора
Ракув
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
66
Robert Veering
ЦЗ
23
Mihhail Kolobov
ЦЗ
25
Марко Лукка
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
6
Mihkel Järviste
ЦП
77
Kristen Lapa
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
89
Kacper Bieszczad
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
8
Максим Домингес
ЦП
5
Густав Берггрен
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
66
Robert Veering
ЦЗ
23
Mihhail Kolobov
ЦЗ
25
Марко Лукка
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
6
Mihkel Järviste
ЦП
77
Kristen Lapa
ЦФ
Остались в запасе
89
Kacper Bieszczad
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
8
Максим Домингес
ЦП
5
Густав Берггрен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Флора - Ракув
1
1
Желтые карточки
1
1
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12.03.2024
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
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