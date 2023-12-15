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0
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22 сентября 2023, 12:45
1
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21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
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1
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25 июля 2022, 21:50
3
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
0
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
22 сентября 2023, 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
6 сентября 2023, 14:30
1
Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
25 июля 2022, 21:50
3
Экс-глава департамента детского и юношеского футбола «Зенита» возглавил «Флору»
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2 : 0
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4 : 0
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Ракув
4 : 0
03.03.2024
Лех
Польша. Экстракласа, 22 тур
Сталь
0 : 0
24.02.2024
Ракув
Польша. Экстракласа, 21 тур
Ракув
2 : 1
17.02.2024
Пяст
Польша. Экстракласа, 20 тур
Варта
2 : 1
11.02.2024
Ракув
Эстония. Премиум Лига, 1 тур
Флора
2 : 0
01.03.2024
Нымме Юнайтед

Ракув - Флора - 11 июля 2023

Ракув
11.07.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Матч завершен
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Флора
54' В. Кочергин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ракув - Флора
Матч завершен
Замена
Густав Берггрен ️️️️➡️️ Бен Ледерман
82'
Замена
Лукаш Зволински ️️️️➡️️ Фабиан Пясецки
78'
Замена
Матеуш Вдовяк ️️️️➡️️ Марцин Кебула
64'
ГОЛ! 1:0
Владислав Кочергин
54'
49'
Желтая карточка
Хенрик Оямаа
Замена
Деян Сореску ️️️️➡️️ Жеан Карлос
46'
Замена
Джон Йебоа ️️️️➡️️ Бартош Новак
46'
Желтая карточка
Фабиан Пясецки
29'
22'
Желтая карточка
Рауно Аллику
12'
Замена
Рауно Аллику ️️️️➡️️ Владислав Крейда
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
30
Владислав Кочергин
ЦП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
ПП
20
Жеан Карлос
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Флора
20
Мартен Кууск
ЦЗ
27
Михаэль Лиландер
ЦЗ
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
19
Мартин Миллер
ЦП
5
Владислав Крейда
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
33
Evert Grünvald
ЦФ
20
Стен Рейнкорт
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Ракув
89
Kacper Bieszczad
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
8
Максим Домингес
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
77
Матеуш Вдовяк
ЛВ
18
Деян Сореску
ПВ
9
Лукаш Зволински
ЦФ
5
Густав Берггрен
ЦФ
11
Джон Йебоа
ЦФ
Флора
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
25
Марко Лукка
ЦЗ
74
Данил Кураксин
ЛВ
77
Kristen Lapa
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
3-4-1-2
1
Ковачевич
3
Рундич
24
Арсенич
4
Сварнас
8
Ледерман
77
Кебула
30
Кочергин
7
Тудор
27
Новак
9
Пясецки
20
Карлос
4-3-3
26
Хуссар
27
Лиландер
43
Сеппик
20
Кууск
19
Миллер
5
Крейда
14
Васильев
11
Оямаа
20
Рейнкорт
33
77
Кебула
77
Вдовяк
77
Вдовяк
77
Кебула
20
Карлос
18
Сореску
18
Сореску
20
Карлос
9
Пясецки
9
Зволински
9
Зволински
9
Пясецки
8
Ледерман
5
Берггрен
5
Берггрен
8
Ледерман
27
Новак
11
Йебоа
11
Йебоа
27
Новак
5
Крейда
9
Аллику
9
Аллику
5
Крейда
Остались в запасе
Ракув
Флора
89
Kacper Bieszczad
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
8
Максим Домингес
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
Главный тренер
Марек Папшун
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
25
Марко Лукка
ЦЗ
74
Данил Кураксин
ЛВ
77
Kristen Lapa
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
89
Kacper Bieszczad
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
8
Максим Домингес
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
Остались в запасе
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
25
Марко Лукка
ЦЗ
74
Данил Кураксин
ЛВ
77
Kristen Lapa
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Ракув - Флора
1
2
Желтые карточки
1
2
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
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