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0
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4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
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ХИК - Ларн - 12 июля 2023

ХИК
12.07.2023, среда, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Матч завершен
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Ларн
3' Б. Радулович (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ХИК - Ларн
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Аарон Доннелли
89'
Желтая карточка
Шон Вонт
Замена
Энтони Олусанья ️️️️➡️️ Сантери Хостикка
81'
Замена
Кевин Куассиви-Бениссан ️️️️➡️️ Атому Танака
64'
46'
Желтая карточка
Томас Косгров
31'
Желтая карточка
Киан Болджер
Желтая карточка
Миро Тенхо
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Боян Радулович
3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
15
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Матти Пелтола
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
18
Пюрю Сойри
ЦП
18
Topi Keskinen
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
9
Боян Радулович
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Ларн
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
18
Киан Болджер
ЦЗ
2
Шон Вонт
ЦЗ
16
Shea Gordon
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦП
23
Томас Косгров
ЦФ
1
R. Ferguson
ЦФ
21
Leroy Millar
ЦФ
10
Lee Bonis
ЦФ
ХИК
25
Деян Илиев
ВР
78
Alex Ramula
ВР
2
Туомас Оллила
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
24
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
42
Kai Meriluoto
ЦФ
29
Энтони Олусанья
ЦФ
11
Roope Riski
ЦФ
Ларн
7
Danny Kearns
ЦФ
3
Ali Omar
ЦФ
9
P. O'Neill
ЦФ
2-1-5-2
1
15
Тенхо
22
Райтала
4
Пелтола
10
Лингман
18
Сойри
18
37
Танака
56
Хетемай
7
Хостикка
9
Радулович
3-2-4
4
Доннелли
18
Болджер
2
Вонт
16
25
10
21
1
23
Косгров
37
Танака
27
Куассиви-Бениссан
27
Куассиви-Бениссан
37
Танака
7
Хостикка
29
Олусанья
29
Олусанья
7
Хостикка
Остались в запасе
ХИК
Ларн
25
Деян Илиев
ВР
78
Alex Ramula
ВР
2
Туомас Оллила
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
24
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
42
Kai Meriluoto
ЦФ
11
Roope Riski
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
7
Danny Kearns
ЦФ
3
Ali Omar
ЦФ
9
P. O'Neill
ЦФ
Остались в запасе
25
Деян Илиев
ВР
78
Alex Ramula
ВР
2
Туомас Оллила
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
24
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
42
Kai Meriluoto
ЦФ
11
Roope Riski
ЦФ
Остались в запасе
7
Danny Kearns
ЦФ
3
Ali Omar
ЦФ
9
P. O'Neill
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча ХИК - Ларн
1
4
Желтые карточки
1
4
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
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