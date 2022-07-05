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23 июля 2021, 15:47
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Экс-защитник «Шахтера» Якуба: «Отказался от перехода в «Сочи», я все-таки со Львова»
23 июля 2021, 15:47
15
Фанаты «Олимпии» в масках выгнали тренера Риеру с пресс-конференции. Они были против его назначения
5 июля 2022, 22:34
3
Форвард Вомбергар вернулся из «Уфы» в «Олимпию»
14 сентября 2020, 15:24
1
Гендиректор «Рубина» – о долге перед «Олимпией»: «Сумма 20-30 тысяч. К августу мы ее погасим»
4 июня 2020, 14:54
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«Мутко против»: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
4 июня 2020, 14:00
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Валмиера - Олимпия - 19 июля 2023

Валмиера
19.07.2023, среда, 18:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 2
Матч завершен
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Олимпия
82' К. Мена
33' Р. Педру
64' А. Мухамедбегович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Валмиера - Олимпия
Матч завершен
Замена
Kristers Cudars ️️️️➡️️ Ivan Zhelizko
90' +2
84'
Замена
Неманья Мотика ️️️️➡️️ Свит Сеслар
84'
Замена
Юстас Ласицкас ️️️️➡️️ Жорже Силва
ГОЛ! 1:2
Камило Мена
82'
Замена
Alioune Ndoye ️️️️➡️️ Максимс Тонисевс
71'
66'
Замена
Рауль Флоруч ️️️️➡️️ Мустафа Нукич
64'
ГОЛ! 0:2
Ахмет Мухамедбегович
64'
Замена
Неманья Гаврич ️️️️➡️️ Иван Посавец
33'
ГОЛ! 0:1
Руй Педру
29'
Желтая карточка
Агустин Доффо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валмиера
1
Carlos Olses
ВР
21
Даниэльс Балодис
ЦЗ
17
Pape Yare Fall
ЦЗ
3
Niks Sliede
ЦЗ
15
Максимс Тонисевс
ПЗ
27
Алвис Яунземс
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
49
Рифет Капич
ЦП
22
Meissa Diop
ЦП
70
Камило Мена
ЦФ
75
Léo Gaúcho
ЦФ
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
3
Давид Суалехе
ЛЗ
4
Марцел Ратник
ЦЗ
16
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
34
Агустин Доффо
ОП
21
Иван Посавец
ЦП
19
Свит Сеслар
АП
14
Руй Педру
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
9
Мустафа Нукич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Валмиера
26
Klāvs Lauva
ВР
27
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Roberts Veips
ЦЗ
20
Adel Ghanem
ЦП
99
Fraj Kayramani
ЦП
8
Kristers Cudars
ЦП
80
Victor Diange
ЦП
24
Alioune Ndoye
ЦФ
11
Хуан Пеньялоса
ЦФ
9
Ruan Ribeiro
ЦФ
28
Ingars Pulis
ЦФ
Олимпия
16
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
8
Юстас Ласицкас
ЦЗ
6
Матео Караматич
ЦЗ
17
Адмир Бристрич
ЦП
33
Неманья Гаврич
ЦП
77
Aldin Jakupović
ЦП
11
Саар Фадида
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
30
Рауль Флоруч
ПВ
37
Pedro Lucas
ЦФ
4-4-2
1
21
Балодис
17
3
15
Тонисевс
27
Яунземс
49
Капич
22
6
75
70
Мена
4-1-1-1-3
69
Видовшек
2
Силва
4
Ратник
16
Мухамедбегович
3
Суалехе
34
Доффо
21
Посавец
19
Сеслар
9
Нукич
10
Элшник
14
Педру
6
8
8
6
15
Тонисевс
24
24
15
Тонисевс
2
Силва
8
Ласицкас
8
Ласицкас
2
Силва
21
Посавец
33
Гаврич
33
Гаврич
21
Посавец
19
Сеслар
20
Мотика
20
Мотика
19
Сеслар
9
Нукич
30
Флоруч
30
Флоруч
9
Нукич
Остались в запасе
Валмиера
Олимпия
26
Klāvs Lauva
ВР
27
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Roberts Veips
ЦЗ
20
Adel Ghanem
ЦП
99
Fraj Kayramani
ЦП
80
Victor Diange
ЦП
11
Хуан Пеньялоса
ЦФ
9
Ruan Ribeiro
ЦФ
28
Ingars Pulis
ЦФ
16
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
6
Матео Караматич
ЦЗ
17
Адмир Бристрич
ЦП
77
Aldin Jakupović
ЦП
11
Саар Фадида
ЦП
37
Pedro Lucas
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
26
Klāvs Lauva
ВР
27
Эмилс Бирка
ЛЗ
4
Roberts Veips
ЦЗ
20
Adel Ghanem
ЦП
99
Fraj Kayramani
ЦП
80
Victor Diange
ЦП
11
Хуан Пеньялоса
ЦФ
9
Ruan Ribeiro
ЦФ
28
Ingars Pulis
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
6
Матео Караматич
ЦЗ
17
Адмир Бристрич
ЦП
77
Aldin Jakupović
ЦП
11
Саар Фадида
ЦП
37
Pedro Lucas
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Валмиера - Олимпия
1
Желтые карточки
0
1
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Барселона
- : -
12.03.2024
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