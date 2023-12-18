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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне
17 августа 2023, 12:43
4
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере болгарского вингера: у него 41 голевое действие в прошлом сезоне
28 июля 2023, 14:14
2
«Лудогорец» стал чемпионом Болгарии в 12-й раз подряд – до мирового рекорда 3 титула
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1
Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти
23 февраля 2023, 23:41
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне
17 августа 2023, 12:43
4
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере болгарского вингера: у него 41 голевое действие в прошлом сезоне
28 июля 2023, 14:14
2
«Лудогорец» стал чемпионом Болгарии в 12-й раз подряд – до мирового рекорда 3 титула
8 июня 2023, 08:14
1
Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти
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1
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Балкани

Лудогорец - Балкани - 19 июля 2023

Лудогорец
19.07.2023, среда, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
4 : 0
Матч завершен
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Балкани
4' Б. Текпетей
45+1' Б. Текпетей
49' М. Тиссера
78' К. Видаль
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лудогорец - Балкани
Матч завершен
Замена
Иван Йорданов ️️️️➡️️ Якуб Пиотровски
83'
Желтая карточка
Кайо Видаль
78'
ГОЛ! 4:0
Кайо Видаль
78'
Замена
Оливье Вердон ️️️️➡️️ Кирил Десподов
76'
Замена
Спас Делев ️️️️➡️️ Матиас Тиссера
75'
75'
Замена
Арбер Потоку ️️️️➡️️ Кендрим Зиба
75'
Замена
Альбин Бериша ️️️️➡️️ Эдвин Куц
Желтая карточка
Клауде Гонсалвеш
69'
Замена
Педро Наресси ️️️️➡️️ Доминик Янков
69'
Замена
Кайо Видаль ️️️️➡️️ Бернард Текпетей
69'
59'
Желтая карточка
Альмир Криезиу
Желтая карточка
Франко Руссо
58'
55'
Замена
Альмир Криезиу ️️️️➡️️ Арменд Тачи
Желтая карточка
Марсель Хайстер
51'
ГОЛ! 3:0
Матиас Тиссера
49'
ГОЛ! 2:0
Бернард Текпетей
45' +1
ГОЛ! 1:0
Бернард Текпетей
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
1
Сержио Падт
ВР
24
Франко Руссо
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
44
Марсель Хайстер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Клауде Гонсалвеш
ОП
6
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
10
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Балкани
1
Энеа Колики
ВР
19
Лоренц Траши
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
20
Эдвин Куц
ОП
6
Линдон Эмерллаху
ОП
11
Кендрим Зиба
ЦП
20
Меритон Кореница
АП
10
Назми Грипши
АП
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Лудогорец
12
Симон Слуга
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
26
Пипа
ПЗ
30
Педро Наресси
ЦП
7
Нонато
ЦП
88
Тодор Неделев
ЦП
82
Иван Йорданов
ЦП
77
Кайо Видаль
ПВ
90
Спас Делев
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
12
Андреа Ходжа
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
23
Рамуш Рамадани
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
98
Альмир Криезиу
ЦФ
99
Bleart Tolaj
ЦФ
9
Альбин Бериша
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Падт
24
Руссо
32
Пластун
44
Хайстер
16
Витри
8
Гонсалвеш
6
Пиотровски
77
Десподов
8
Янков
37
Текпетей
10
Тиссера
4-2-1-2-1
1
Колики
32
Яшаника
5
Деллова
2
Тачи
19
Траши
20
Куц
6
Эмерллаху
11
Зиба
20
Кореница
10
Грипши
9
Ррахмани
77
Десподов
24
Вердон
24
Вердон
77
Десподов
8
Янков
30
Наресси
30
Наресси
8
Янков
6
Пиотровски
82
Йорданов
82
Йорданов
6
Пиотровски
37
Текпетей
77
Видаль
77
Видаль
37
Текпетей
10
Тиссера
90
Делев
90
Делев
10
Тиссера
11
Зиба
3
Потоку
3
Потоку
11
Зиба
2
Тачи
98
Криезиу
98
Криезиу
2
Тачи
20
Куц
9
Бериша
9
Бериша
20
Куц
Остались в запасе
Лудогорец
Балкани
12
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
26
Пипа
ПЗ
7
Нонато
ЦП
88
Тодор Неделев
ЦП
21
R. N. Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
92
Дамир Люлянович
ВР
12
Андреа Ходжа
ВР
4
Гентрит Халили
ЦЗ
23
Рамуш Рамадани
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
99
Bleart Tolaj
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Остались в запасе
12
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
26
Пипа
ПЗ
7
Нонато
ЦП
88
Тодор Неделев
ЦП
21
R. N. Oliveira
ЦФ
Остались в запасе
92
Дамир Люлянович
ВР
12
Андреа Ходжа
ВР
4
Гентрит Халили
ЦЗ
23
Рамуш Рамадани
ЦП
18
Леонард Шала
ЦП
99
Bleart Tolaj
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
14
Yoan Marc-Olivier
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Илир Дая
Статистика матча Лудогорец - Балкани
4
1
Желтые карточки
4
1
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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- : -
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