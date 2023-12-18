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«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне

«Краснодар» ведет переговоры о трансфере болгарского вингера: у него 41 голевое действие в прошлом сезоне

«Лудогорец» стал чемпионом Болгарии в 12-й раз подряд – до мирового рекорда 3 титула