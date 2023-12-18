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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне
17 августа 2023, 12:43
4
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере болгарского вингера: у него 41 голевое действие в прошлом сезоне
28 июля 2023, 14:14
2
«Лудогорец» стал чемпионом Болгарии в 12-й раз подряд – до мирового рекорда 3 титула
8 июня 2023, 08:14
1
Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти
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1
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1
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25 августа 2022, 23:23
8
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне
17 августа 2023, 12:43
4
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере болгарского вингера: у него 41 голевое действие в прошлом сезоне
28 июля 2023, 14:14
2
«Лудогорец» стал чемпионом Болгарии в 12-й раз подряд – до мирового рекорда 3 титула
8 июня 2023, 08:14
1
Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти
23 февраля 2023, 23:41
1
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Балкани - Лудогорец - 11 июля 2023

Балкани
11.07.2023, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Матч завершен
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Лудогорец
45+1' М. Кореница
55' К. Зиба
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Балкани - Лудогорец
Матч завершен
Желтая карточка
Арменд Тачи
90' +5
Замена
Альбин Капра ️️️️➡️️ Назми Грипши
90' +3
Замена
Альмир Криезиу ️️️️➡️️ Меритон Кореница
88'
Замена
Арбер Потоку ️️️️➡️️ Лоренц Траши
77'
Замена
Ветон Туша ️️️️➡️️ Эдвин Куц
77'
Замена
Альбин Бериша ️️️️➡️️ Албион Ррахмани
77'
69'
Замена
R. N. Oliveira ️️️️➡️️ Кайо Видаль
69'
Замена
Спас Делев ️️️️➡️️ Матиас Тиссера
ГОЛ! 2:0
Кендрим Зиба
55'
46'
Замена
Доминик Янков ️️️️➡️️ Нонато
46'
Замена
Педро Наресси ️️️️➡️️ Шоу
ГОЛ! 1:0
Меритон Кореница
45' +1
Желтая карточка
Лоренц Траши
43'
30'
Замена
Пипа ️️️️➡️️ Аслак Витри
19'
Желтая карточка
Игорь Пластун
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балкани
1
Энеа Колики
ВР
19
Лоренц Траши
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
20
Эдвин Куц
ОП
6
Линдон Эмерллаху
ОП
11
Кендрим Зиба
ЦП
20
Меритон Кореница
АП
10
Назми Грипши
АП
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Лудогорец
1
Сержио Падт
ВР
24
Франко Руссо
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
44
Марсель Хайстер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Клауде Гонсалвеш
ОП
5
Шоу
ОП
7
Нонато
ЦП
77
Кайо Видаль
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
10
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
12
Андреа Ходжа
ВР
21
Альбин Капра
ЛЗ
3
Арбер Потоку
ЛЗ
18
Леонард Шала
ЦП
9
Альбин Бериша
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
98
Альмир Криезиу
ЦФ
99
Bleart Tolaj
ЦФ
Лудогорец
12
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
26
Пипа
ПЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
30
Педро Наресси
ЦП
88
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
90
Спас Делев
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Колики
19
Траши
5
Деллова
2
Тачи
32
Яшаника
20
Куц
6
Эмерллаху
11
Зиба
10
Грипши
20
Кореница
9
Ррахмани
4-2-1-2-1
1
Падт
16
Витри
32
Пластун
44
Хайстер
24
Руссо
8
Гонсалвеш
5
Шоу
7
Нонато
77
Десподов
77
Видаль
10
Тиссера
10
Грипши
21
Капра
21
Капра
10
Грипши
19
Траши
3
Потоку
3
Потоку
19
Траши
9
Ррахмани
9
Бериша
9
Бериша
9
Ррахмани
20
Куц
25
Туша
25
Туша
20
Куц
20
Кореница
98
Криезиу
98
Криезиу
20
Кореница
16
Витри
26
Пипа
26
Пипа
16
Витри
5
Шоу
30
Наресси
30
Наресси
5
Шоу
7
Нонато
8
Янков
8
Янков
7
Нонато
10
Тиссера
90
Делев
90
Делев
10
Тиссера
77
Видаль
21
21
77
Видаль
Остались в запасе
Балкани
Лудогорец
92
Дамир Люлянович
ВР
12
Андреа Ходжа
ВР
18
Леонард Шала
ЦП
99
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
12
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
88
Тодор Неделев
ЦП
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
92
Дамир Люлянович
ВР
12
Андреа Ходжа
ВР
18
Леонард Шала
ЦП
99
Bleart Tolaj
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
88
Тодор Неделев
ЦП
Главный тренер
Илир Дая
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Балкани - Лудогорец
2
1
Желтые карточки
2
1
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
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