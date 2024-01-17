Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Экс-судья Итурральде оценил моменты с возможными пенальти для «Реала» в ворота «Атлетико»
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
«Реал» может сыграть с «Жироной» без центральных защитников
АПЛ проверит летний трансфер «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» согласовал первый летний трансфер