Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Сельта
Барселона
С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона
9 февраля, 18:39
2
Лучшие бомбардиры в истории футбола
8 февраля, 17:30
6
Стали известны планы Клоппа после ухода из «Ливерпуля»
8 февраля, 09:10
0
Только одна страна Евросоюза не подписала заявление против Суперлиги
8 февраля, 00:42
8
Дани Алвес заплакал в суде по делу об изнасиловании
7 февраля, 23:29
5
Экс-капитана «Сельты» обвинили в сексуальном насилии перед началом матча Примеры
30 января, 22:55
3
Мостовой рассказал, почему не настоял на переходе в «Реал» или «Барселону»
29 января, 09:06
9
Уткин назвал удивительное качество Захаряна
24 января, 14:56
2
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 20 января
20 января, 16:04
0
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024
20 января, 10:42
0
С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона
9 февраля, 18:39
2
Лучшие бомбардиры в истории футбола
8 февраля, 17:30
6
Стали известны планы Клоппа после ухода из «Ливерпуля»
8 февраля, 09:10
0
Только одна страна Евросоюза не подписала заявление против Суперлиги
8 февраля, 00:42
8
Дани Алвес заплакал в суде по делу об изнасиловании
7 февраля, 23:29
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Сельта
Барселона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 3
17.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
0 : 3
04.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 22 тур
Сельта
0 : 1
28.01.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 3
17.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
1 : 3
03.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
1 : 0
31.01.2024
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
3 : 5
27.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона

Сельта - Барселона - 17 февраля 2024

Сельта
17.02.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
Барселона
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сельта - Барселона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Испания. Примера
Все
Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+