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Новости команд
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Гранада
Альмерия
Тер Стеген может сыграть за «Барселону» впервые за три месяца
5 февраля, 13:35
0
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
3 февраля, 15:05
0
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 11:32
0
«Бавария» досрочно забрала у «Гранады» Сарагосу
1 февраля, 18:50
0
«МЮ» отдал хавбека в аренду «Гранаде»
1 февраля, 09:23
0
Тер Стеген может сыграть за «Барселону» впервые за три месяца
5 февраля, 13:35
0
«Бавария» досрочно забрала у «Гранады» Сарагосу
1 февраля, 18:50
0
«МЮ» отдал хавбека в аренду «Гранаде»
1 февраля, 09:23
0
«Бавария» нашла замену для травмированного Комана в предпоследней команде Примеры
30 января, 23:39
0
«Хетафе» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
29 января, 12:33
0
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
3 февраля, 15:05
0
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 11:32
0
«Спартак» рассматривал вариант с трансфером Луиса Суареса
30 января, 12:44
6
«Барселона» почти 20 лет платила второму человеку среди арбитров». Клубное ТВ «Реала» отреагировало на слова Хави
23 января, 10:57
8
Президент «Барселоны» высказался о судействе в матче «Реал» — «Альмерия»
23 января, 08:37
2
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Последние матчи
Все
Гранада
Альмерия
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
2 : 0
03.01.2024
Кадис
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
1 : 0
04.01.2024
Альмерия
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 20 тур
Альмерия
0 : 0
14.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 2
21.01.2024
Альмерия
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1 : 1
03.02.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 0
29.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0 : 1
22.01.2024
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
2 : 0
03.01.2024
Кадис
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
2 : 1
03.02.2024
Альмерия
Испания. Примера, 22 тур
Альмерия
0 : 3
26.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 2
21.01.2024
Альмерия
Испания. Примера, 20 тур
Альмерия
0 : 0
14.01.2024
Жирона
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
1 : 0
04.01.2024
Альмерия

Гранада - Альмерия - 18 февраля 2024

Гранада
18.02.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
- : -
Не начался
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Альмерия
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Статистика матча Гранада - Альмерия
Всего ударов по воротам
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
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xG (ожидаемые голы)
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Испания. Примера
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Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 1
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 1
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Россия
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