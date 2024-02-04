Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Хетафе
Бетис - Хетафе: обзор матча 04 февраля 2024
Бетис
04.02.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
35'
Иско (П)
8'
М. Гринвуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Хетафе
Желтая карточка
Р. Силва
89'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Иско
82'
80'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Д. Джене
70'
Замена
К. Аленья
️️️️
Х. Мата
68'
Желтая карточка
Д. Сорья
Замена
П. Форнальс
️️️️
А. Диао
66'
Замена
Э. Абде
️️️️
С. Альтимира
66'
Замена
Ш. Рияд
️️️️
С. Папастатопулос
65'
64'
Желтая карточка
Д. Джене
Желтая карточка
Д. Кардозо
60'
Желтая карточка
С. Альтимира
52'
46'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Х. Латаса
45'
Желтая карточка
Г. Альварес
Желтая карточка
Иско
43'
Желтая карточка
А. Диао
41'
Желтая карточка
Х. Миранда
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Иско
35'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
19'
Замена
Х. Миранда
️️️️
Абнер
13'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Гринвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Набиль Фекир
(К)
АП
22
Иско
АП
10
Родри
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
3
Жорди Мартин
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
4-2-3-1
1
Силва
16
Абнер
2
Пеццелла
19
Папастатопулос
2
Бельерин
5
Кардозо
5
Альтимира
11
Диао
10
Родри
22
Иско
10
Фекир
4-2-2-2
13
Сорья
2
Джене
15
Альдрете
17
Альварес
15
Рико
6
Милья
25
Сантьяго
11
Гринвуд
3
Мартин
17
Мата
9
Латаса
16
Абнер
33
Миранда
33
Миранда
16
Абнер
19
Папастатопулос
4
Рияд
4
Рияд
19
Папастатопулос
22
Иско
10
Карвалью
10
Карвалью
22
Иско
11
Диао
8
Форнальс
8
Форнальс
11
Диао
5
Альтимира
10
Эз Абде
10
Эз Абде
5
Альтимира
2
Джене
22
Дуарте
22
Дуарте
2
Джене
17
Мата
10
Аленья
10
Аленья
17
Мата
9
Латаса
9
Майорал
9
Майорал
9
Латаса
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
30
Фран Вьейтес
ВР
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
14
Оскар Родригес
АП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
14
Оскар Родригес
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Бетис - Хетафе
7
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
19
Офсайды
4
7
Количество передач
442
356
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
68
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.61
1.71
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Луис Пулидо Сантана
(Лас-Пальмас)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Хетафе
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
09:28
«Иберия 1999» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:36
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
09:28
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Иберия 1999» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:36
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+