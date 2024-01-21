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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 21 января 2024
Бетис
21.01.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
2 : 4
Завершен
Барселона
56'
Иско
59'
Иско
21'
Ф. Торрес
48'
Ф. Торрес
90'
Ж. Феликс
90+2'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Барселона
90'
+6
Желтая карточка
В. Роке
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
Ф. Торрес
Пас отдал
Л. Ямаль
90'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Феликс
Пас отдал
Ф. Торрес
81'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
П. Кубарси
Замена
С. Альтимира
️️️️
Д. Кардозо
73'
Желтая карточка
Абнер
72'
63'
Замена
В. Роке
️️️️
Р. Левандовски
ГОЛ! 2:2!
Иско
Пас отдал
Л. Энрике
59'
57'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
ГОЛ! 1:2!
Иско
56'
48'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Торрес
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
46'
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Диао
46'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Педри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
(К)
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
22
Иско
АП
11
Луис Энрике
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
(К)
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Педри
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
14
Рикардо Висус
ЦЗ
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
10
Набиль Фекир
АП
10
Родри
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Силва
16
Абнер
2
Пеццелла
19
Папастатопулос
2
Бельерин
21
Рока
5
Кардозо
11
Диао
22
Иско
11
Энрике
12
Виллиан Жозе
4-3-2-1
1
Пенья
23
Кунде
33
Араухо
5
Кубарси
3
Бальде
21
де Йонг
20
Гюндоган
8
Педри
10
Ямаль
14
Торрес
9
Левандовски
5
Кардозо
5
Альтимира
5
Альтимира
5
Кардозо
11
Диао
10
Фекир
10
Фекир
11
Диао
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
5
Кубарси
79
Феликс
79
Феликс
5
Кубарси
9
Левандовски
9
Роке
9
Роке
9
Левандовски
Остались в запасе
Бетис
Барселона
30
Фран Вьейтес
ВР
14
Рикардо Висус
ЦЗ
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
19
Хуан Крус
АП
10
Родри
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
6
Серджи Роберто
ЦП
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
14
Рикардо Висус
ЦЗ
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
19
Хуан Крус
АП
10
Родри
АП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Бетис - Барселона
1
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
9
Офсайды
4
6
Количество передач
314
578
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.55
2.98
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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