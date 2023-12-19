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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Севилья
Гранада - Севилья: обзор матча 19 декабря 2023
Гранада
19.12.2023, вторник, 23:30
Испания. Примера, 18 тур
0 : 3
Завершен
Севилья
23'
А. Педроса
32'
Л. Окампос
49'
С. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Севилья
87'
Замена
Маркао
️️️️
Б. Сумаре
81'
Замена
А. Янузай
️️️️
Ю. Эн-Несири
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Пуэртас
78'
74'
Желтая карточка
М. Буэно
71'
Замена
Р. Мир
️️️️
Л. Окампос
71'
Замена
М. Буэно
️️️️
Сусо
Замена
Н. Петрович
️️️️
С. Руис
64'
Замена
А. Каррерас
️️️️
К. Нева
64'
Желтая карточка
Р. Торренте
57'
49'
ГОЛ! 0:3!
С. Рамос
Пас отдал
Сусо
Замена
М. Узуни
️️️️
Г. Вильяр
46'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
38'
32'
ГОЛ! 0:2!
Л. Окампос
Пас отдал
Ю. Эн-Несири
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Педроса
Пас отдал
Сусо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Серхио Руис
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
7
Антонио Пуэртас
(К)
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Гранада
29
Fran Árbol
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
3
Диего Хормиго
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
45
Луло Дасилва
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
40
Miguel Capitas
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
37
Ибрахима Соу
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Феррейра
21
Нева
5
Микел
16
Торренте
2
Санчес
6
Гумбау
12
Вильяр
8
Руис
15
Сарагоса
7
Пуэртас
15
Бойе
3-1-3-2-1
13
Дмитрович
93
Рамос
4
Салас
17
Педроса
34
Сумаре
8
Гудель
24
Санчес
8
Торрес
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
21
Нева
18
Каррерас
18
Каррерас
21
Нева
8
Руис
18
Петрович
18
Петрович
8
Руис
12
Вильяр
10
Узуни
10
Узуни
12
Вильяр
7
Пуэртас
7
Кальехон
7
Кальехон
7
Пуэртас
34
Сумаре
23
Маркао
23
Маркао
34
Сумаре
10
Сусо
14
Буэно
14
Буэно
10
Сусо
21
Эн-Несири
24
Янузай
24
Янузай
21
Эн-Несири
7
Окампос
17
Мир
17
Мир
7
Окампос
Остались в запасе
Гранада
Севилья
29
Fran Árbol
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
3
Диего Хормиго
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
45
Луло Дасилва
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
40
Miguel Capitas
ЦП
37
Ибрахима Соу
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
29
Fran Árbol
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
3
Диего Хормиго
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
45
Луло Дасилва
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
40
Miguel Capitas
ЦП
37
Ибрахима Соу
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Гранада - Севилья
2
1
Всего ударов по воротам
4
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
5
8
Офсайды
2
1
Количество передач
259
201
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.24
0.18
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Матео Бускетс Феррер
(Пальма-де-Мальорка)
Стадион:
Лос Карменес
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