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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 19 декабря 2023
Атлетико
19.12.2023, вторник, 23:30
Испания. Примера, 18 тур
3 : 3
Завершен
Хетафе
44'
А. Гризманн
63'
А. Мората
69'
А. Гризманн (П)
53'
Б. Майорал
87'
О. Родригес
90+3'
Б. Майорал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Хетафе
90'
+4
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
Д. Рико
90'
+4
Замена
О. Альдрете
️️️️
Г. Альварес
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Б. Майорал
Желтая карточка
М. Эрмосо
90'
87'
ГОЛ! 3:2!
О. Родригес
Пас отдал
Д. Суарес
82'
Желтая карточка
О. Родригес
Замена
Н. Молина
️️️️
М. Льоренте
81'
Замена
С. Ньигес
️️️️
С. Лино
81'
72'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Мата
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Гризманн
69'
68'
Желтая карточка
Д. Суарес
ГОЛ! 2:1!
А. Мората
Пас отдал
М. Льоренте
63'
Замена
А. Мората
️️️️
Р. Де Пауль
57'
53'
ГОЛ! 1:1!
Б. Майорал
52'
Желтая карточка
Л. Милья
46'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Х. Иглесиас
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Р. Рикельме
44'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
М. Депай
40'
Вторая желтая
С. Савич
38'
Желтая карточка
С. Савич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Энтони Лосано
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
2-4-2-2
13
Облак
15
Савич
22
Эрмосо
14
Льоренте
6
Коке
28
Витсель
7
Де Пауль
16
Лино
17
Рикельме
7
Гризманн
10
Депай
4-2-1-3
13
Сорья
2
Иглесиас
22
Дуарте
17
Альварес
15
Рико
6
Милья
88
Максимович
11
Гринвуд
17
Мата
9
Латаса
9
Майорал
14
Льоренте
20
Молина
20
Молина
14
Льоренте
10
Депай
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
10
Депай
16
Лино
8
Ньигес
8
Ньигес
16
Лино
7
Де Пауль
21
Мората
21
Мората
7
Де Пауль
17
Альварес
15
Альдрете
15
Альдрете
17
Альварес
2
Иглесиас
22
Суарес
22
Суарес
2
Иглесиас
15
Рико
22
Кармона
22
Кармона
15
Рико
17
Мата
14
Родригес
14
Родригес
17
Мата
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетико - Хетафе
2
1
3
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
4
5
Офсайды
7
0
Количество передач
260
250
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.81
0.29
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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