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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 03 декабря 2023
Барселона
03.12.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
28'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Атлетико
Желтая карточка
Ф. де Йонг
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Канселу
87'
Желтая карточка
Р. Араухо
79'
Желтая карточка
Ф. Торрес
78'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ж. Феликс
77'
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Рафинья
77'
66'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Коке
65'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Мората
Желтая карточка
Ж. Феликс
50'
47'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
46'
Замена
С. Лино
️️️️
Х. Хименес
46'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Н. Молина
46'
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Рикельме
38'
Желтая карточка
Коке
34'
Желтая карточка
А. Витсель
31'
Желтая карточка
Х. Хименес
ГОЛ! 1:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
Рафинья
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
(К)
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Педри
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-3-1-2
1
Пенья
33
Араухо
23
Кунде
26
Мартинес
2
Канселу
21
де Йонг
20
Гюндоган
8
Педри
11
Рафинья
79
Феликс
9
Левандовски
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
22
Эрмосо
20
Хименес
7
Де Пауль
6
Коке
14
Льоренте
28
Витсель
17
Рикельме
21
Мората
7
Гризманн
79
Феликс
14
Торрес
14
Торрес
79
Феликс
11
Рафинья
10
Ямаль
10
Ямаль
11
Рафинья
20
Молина
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
20
Молина
6
Коке
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Коке
20
Хименес
16
Лино
16
Лино
20
Хименес
17
Рикельме
10
Корреа
10
Корреа
17
Рикельме
21
Мората
10
Депай
10
Депай
21
Мората
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
6
Серджи Роберто
ЦП
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Где смотреть матч:
Okko
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