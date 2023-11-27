Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Атлетик
Жирона - Атлетик: обзор матча 27 ноября 2023
Жирона
27.11.2023, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
55'
В. Цыганков
67'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Атлетик
90'
Замена
А. Арес
️️️️
И. Уильямс
90'
Замена
У. Гомес
️️️️
О. Сансет
Замена
В. Фернандес
️️️️
В. Цыганков
85'
Замена
И. Кебе
️️️️
Я. Эррера
85'
81'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
81'
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Руис де Галаррета
Замена
П. Торре
️️️️
И. Мартин
77'
74'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Гурусета
Замена
Я. Коуто
️️️️
А. Мартинес
69'
Замена
Порту
️️️️
К. Стуани
69'
67'
ГОЛ! 1:1!
И. Уильямс
Пас отдал
О. Сансет
Желтая карточка
Д. Блинд
59'
ГОЛ! 1:0!
В. Цыганков
55'
51'
Желтая карточка
Г. Гурусета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Савиньо
ПВ
7
Кристиан Стуани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К)
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
14
Ибраима Кебе
ОП
14
Джон Солис
ЦП
20
Пабло Торре
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-2-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
17
Блинд
24
Гарсия
22
Мартинес
21
Эррера
24
Гарсия
11
Цыганков
23
Мартин
17
Савиньо
7
Стуани
4-1-1-2-2
1
Симон
15
Леке
3
Вивиан
4
Паредес
18
де Маркос
6
Весга
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
22
Мартинес
27
Коуто
27
Коуто
22
Мартинес
21
Эррера
14
Кебе
14
Кебе
21
Эррера
23
Мартин
20
Торре
20
Торре
23
Мартин
11
Цыганков
17
Фернандес
17
Фернандес
11
Цыганков
7
Стуани
10
Порту
10
Порту
7
Стуани
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
9
Уильямс
7
Арес
7
Арес
9
Уильямс
11
Гурусета
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
Остались в запасе
Жирона
Атлетик
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
14
Джон Солис
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
14
Джон Солис
ЦП
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Алекс Падилья
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Жирона - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Новости команд
Все
Жирона
Атлетик
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Атлетика» на победу в матче 14 тура
09:31
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Атлетика» на победу в матче 14 тура
09:31
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+