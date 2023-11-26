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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 26 ноября 2023
Реал Сосьедад
26.11.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
3'
М. Дмитрович (АГ)
22'
У. Садик
60'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
90'
Замена
Р. Мир
️️️️
Фернандо
90'
Замена
Ф. Гаттони
️️️️
Л. Окампос
88'
Красная карточка
Х. Навас
88'
Красная карточка
С. Рамос
Замена
А. Элустондо
️️️️
Х. Траоре
84'
Замена
М. Чо
️️️️
Т. Кубо
84'
82'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Х. Траоре
78'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
У. Садик
75'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
М. Мерино
75'
73'
Замена
А. Янузай
️️️️
Д. Лукебакио
73'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Л. Баде
Замена
А. Захарян
️️️️
А. Барренечеа
67'
60'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
А. Педроса
46'
Замена
О. Торрес
️️️️
Б. Сумаре
Желтая карточка
М. Мерино
33'
ГОЛ! 2:0!
У. Садик
Пас отдал
Х. Траоре
22'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Дмитрович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
(К)
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
24
Ле Норман
14
Траоре
36
Субименди
23
Мерино
7
Барренечеа
10
Мендес
14
Кубо
6
Садик
4-2-1-2-1
13
Дмитрович
16
Навас
93
Рамос
5
Баде
17
Педроса
5
Фернандо
34
Сумаре
11
Ракитич
11
Лукебакио
7
Окампос
21
Эн-Несири
14
Траоре
6
Элустондо
6
Элустондо
14
Траоре
6
Садик
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
6
Садик
7
Барренечеа
23
Захарян
23
Захарян
7
Барренечеа
23
Мерино
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
23
Мерино
14
Кубо
50
Чо
50
Чо
14
Кубо
7
Окампос
32
Гаттони
32
Гаттони
7
Окампос
5
Баде
23
Ньянзу
23
Ньянзу
5
Баде
34
Сумаре
8
Торрес
8
Торрес
34
Сумаре
11
Лукебакио
24
Янузай
24
Янузай
11
Лукебакио
5
Фернандо
17
Мир
17
Мир
5
Фернандо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
13
Унаи Марреро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Альберто Флорес
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
2
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Реале Арена
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