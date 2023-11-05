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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Райо Вальекано
Реал - Райо Вальекано: обзор матча 05 ноября 2023
Реал
05.11.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Райо Вальекано
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Лежен
Желтая карточка
А. Рюдигер
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
С. Димитриевски
88'
Желтая карточка
О. Трехо
86'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
И. Палазон
Замена
Начо
️️️️
Э. Камавинга
85'
75'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. де Томас
75'
Замена
Бебе
️️️️
А. Гарсия
Желтая карточка
Винисиус
74'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Ф. Гарсия
72'
Замена
Родриго
️️️️
Л. Модрич
70'
Желтая карточка
Э. Камавинга
63'
60'
Замена
К. Перес
️️️️
П. Сисс
60'
Замена
О. Трехо
️️️️
У. Лопес
57'
Желтая карточка
П. Сисс
45'
Желтая карточка
А. Рацу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
(К)
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
(К)
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Реал
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Нико Пас
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-4-1-1
13
Кепа
11
Гарсия
22
Рюдигер
5
Алаба
26
Карвахаль
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
6
Камавинга
7
Винисиус
13
Хоселу
4-3-2-1
1
Димитриевски
2
Рацу
2
Мумин
24
Лежен
18
Эспино
6
Сисс
23
Валентин
8
Лопес
7
Палазон
18
Гарсия
9
де Томас
6
Камавинга
6
Начо
6
Начо
6
Камавинга
11
Гарсия
8
Кроос
8
Кроос
11
Гарсия
14
Модрич
11
Родриго
11
Родриго
14
Модрич
6
Сисс
71
Перес
71
Перес
6
Сисс
8
Лопес
8
Трехо
8
Трехо
8
Лопес
18
Гарсия
12
Бебе
12
Бебе
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
19
де Фрутос
7
Палазон
9
де Томас
9
Фалькао
9
Фалькао
9
де Томас
Остались в запасе
Реал
Райо Вальекано
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
10
Нико Пас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Пинейро
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
10
Нико Пас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Райо Вальекано
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Бернабеу
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