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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Барселона
Осасуна - Барселона: обзор матча 03 сентября 2023
Осасуна
03.09.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
76'
Л. Авила
45+1'
Ж. Кунде
86'
Р. Левандовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Барселона
90'
+3
Желтая карточка
А. Бальде
90'
+1
Замена
И. Мартинес
️️️️
А. Кристенсен
90'
+1
Замена
Рафинья
️️️️
Р. Левандовски
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Левандовски
Красная карточка
А. Катена
84'
83'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
Замена
И. Видаль
️️️️
Х. Аресо
80'
80'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
О. Ромеу
ГОЛ! 1:1!
Л. Авила
Пас отдал
Х. Аресо
76'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
П. Ибаньес
72'
67'
Желтая карточка
Гави
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Гарсия
62'
Замена
Л. Авила
️️️️
Х. Мануэль Арнайц
62'
Замена
А. Будимир
️️️️
Р. Гарсия
62'
59'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
С. Роберто
59'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Ямаль
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кунде
Пас отдал
И. Гюндоган
Желтая карточка
Х. Аресо
41'
33'
Желтая карточка
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Айтор
3
Крус
5
Эррандо
24
Катена
12
Аресо
8
Муньос
19
Ибаньес
10
Орос
14
Гарсия
11
Арнайц
9
Гарсия
3-5-1-1
1
тер Стеген
15
Кристенсен
23
Кунде
3
Бальде
6
Роберто
21
Ромеу
20
Гюндоган
6
Гави
21
де Йонг
10
Ямаль
9
Левандовски
12
Аресо
22
Видаль
22
Видаль
12
Аресо
19
Ибаньес
7
Монкайола
7
Монкайола
19
Ибаньес
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
11
Арнайц
6
Авила
6
Авила
11
Арнайц
9
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
9
Гарсия
15
Кристенсен
26
Мартинес
26
Мартинес
15
Кристенсен
6
Роберто
2
Канселу
2
Канселу
6
Роберто
10
Ямаль
14
Торрес
14
Торрес
10
Ямаль
9
Левандовски
11
Рафинья
11
Рафинья
9
Левандовски
21
Ромеу
79
Феликс
79
Феликс
21
Ромеу
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
1
Серхио Эррера
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Осасуна - Барселона
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
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