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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 13 августа 2023
Хетафе
13.08.2023, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Барселона
Желтая карточка
Порту
90'
+16
90'
+11
Желтая карточка
Гави
Желтая карточка
Д. Джене
90'
+1
Желтая карточка
Э. Лосано
84'
Желтая карточка
Д. Суарес
82'
79'
Замена
А. Фати
️️️️
Педри
79'
Замена
Гави
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Э. Лосано
️️️️
К. Аленья
65'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Х. Латаса
64'
Вторая желтая
Х. Мата
57'
46'
Замена
Э. Абде
️️️️
А. Кристенсен
Замена
Порту
️️️️
С. Митрович
46'
42'
Красная карточка
Рафинья
Желтая карточка
К. Аленья
38'
38'
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
Х. Мата
31'
Желтая карточка
С. Митрович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Педри
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
30
Горка Ривера
ЛЗ
10
Санти Гарсия
ЦП
10
Порту
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
3-2-2-2
13
Сорья
17
Альварес
23
Митрович
22
Дуарте
2
Джене
2
Иглесиас
10
Аленья
88
Максимович
17
Мата
9
Латаса
4-4-1-1
1
тер Стеген
15
Кристенсен
33
Араухо
23
Кунде
3
Бальде
20
Гюндоган
21
де Йонг
21
Ромеу
8
Педри
11
Рафинья
9
Левандовски
23
Митрович
10
Порту
10
Порту
23
Митрович
10
Аленья
11
Лосано
11
Лосано
10
Аленья
9
Латаса
9
Майорал
9
Майорал
9
Латаса
20
Гюндоган
6
Гави
6
Гави
20
Гюндоган
8
Педри
31
Фати
31
Фати
8
Педри
15
Кристенсен
10
Эз Абде
10
Эз Абде
15
Кристенсен
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
30
Горка Ривера
ЛЗ
10
Санти Гарсия
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Андер Астралага
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
35
Хорхе Бенито
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
30
Горка Ривера
ЛЗ
10
Санти Гарсия
ЦП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Андер Астралага
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Хетафе - Барселона
7
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
Okko
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