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Тре Пенне
Брейдаблик
Кавенаги – самый результативный футболист Европы
19 ноября 2015, 08:41
3
Кавенаги – самый результативный футболист Европы
19 ноября 2015, 08:41
3
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Брейдаблик

Тре Пенне - Брейдаблик - 27 июня 2023

Тре Пенне
27.06.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, Предварительный раунд
1 : 7
Матч завершен
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Брейдаблик
31' А. Барретта
6' Х. Гуннлаугссон
25' А. Глинссон
45+2' К. Ольсен
74' В. Карл Эйнарссон
89' Х. Гуннлаугссон
90+2' А. Глинссон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тре Пенне - Брейдаблик
Матч завершен
90' +2
ГОЛ! 1:6
Агуст Глинссон
89'
ГОЛ! 1:5
Хескулдур Гуннлаугссон
Желтая карточка
Пьеро Таманьини
88'
Замена
Fabio Giovagnoli ️️️️➡️️ Imre Badalassi
76'
Замена
Давиде Чезарини ️️️️➡️️ Антонио Барретта
76'
75'
Замена
Джейсон-Дади Сванторссон ️️️️➡️️ A. Sigurdarson
74'
ГОЛ! 1:4
Виктор Карл Эйнарссон
63'
Замена
Кристинн Стейндорссон ️️️️➡️️ Гисли Эйолфссон
Замена
Lorenzo Dormi ️️️️➡️️ Лука Чеккароли
61'
46'
Замена
Anton Logi Lúðvíksson ️️️️➡️️ O. Sigurjonsson
Замена
R. Pieri ️️️️➡️️ Nicola Bellucci
46'
45' +2
ГОЛ! 1:3
Клеминт Ольсен
Желтая карточка
Лука Чеккароли
35'
ГОЛ! 1:2
Антонио Барретта
31'
25'
ГОЛ! 0:2
Агуст Глинссон
Желтая карточка
Марчелло Скарпони
21'
6'
ГОЛ! 0:1
Хескулдур Гуннлаугссон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тре Пенне
28
Giacomo Nigretti
ЦЗ
24
Антонио Барретта
ЦЗ
4
Roberto Rosini
ЦЗ
16
Nicola Bellucci
ЦЗ
14
Марчелло Скарпони
ЦП
11
Andrea De Falco
ЦП
18
Лука Чеккароли
ЦП
29
Пьеро Таманьини
ЦФ
27
Assane Fall
ЦФ
95
Imre Badalassi
ЦФ
26
Mattia Migani
ЦФ
Брейдаблик
11
Гисли Эйолфссон
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
4
Дамир Муминович
ЦФ
22
Агуст Глинссон
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
25
Davíð Ingvarsson
ЦФ
Тре Пенне
99
Andrea Bianchini
ВР
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
13
Giuseppe Maio
ЦЗ
10
Lorenzo Dormi
ЦП
23
Fabio Giovagnoli
ЦП
30
Mirko Malagoli
ЦФ
7
Michele Stellato
ЦФ
9
R. Pieri
ЦФ
57
Giacomo Zafferani
ЦФ
Брейдаблик
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
23
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
4-3-4
28
4
16
24
Барретта
14
Скарпони
11
18
Чеккароли
29
Таманьини
26
95
27
2-1-5
11
Эйолфссон
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
3
25
11
Ольсен
6
1
24
Барретта
14
Чезарини
14
Чезарини
24
Барретта
18
Чеккароли
10
10
18
Чеккароли
95
23
23
95
16
9
9
16
3
23
23
3
11
Эйолфссон
10
Стейндорссон
10
Стейндорссон
11
Эйолфссон
6
11
Сванторссон
11
Сванторссон
6
Остались в запасе
Тре Пенне
Брейдаблик
99
Andrea Bianchini
ВР
13
Giuseppe Maio
ЦЗ
30
Mirko Malagoli
ЦФ
7
Michele Stellato
ЦФ
57
Giacomo Zafferani
ЦФ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
Остались в запасе
99
Andrea Bianchini
ВР
13
Giuseppe Maio
ЦЗ
30
Mirko Malagoli
ЦФ
7
Michele Stellato
ЦФ
57
Giacomo Zafferani
ЦФ
Остались в запасе
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
Статистика матча Тре Пенне - Брейдаблик
3
Желтые карточки
3
0
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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- : -
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