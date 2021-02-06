Атлетик д'Эскальдес

Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты

Товарищеский матч. «Ростов» Карпина не смог забить второй команде Черногории

«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»