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1
Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты
6 февраля 2021, 21:58
1
Товарищеский матч. «Ростов» Карпина не смог забить второй команде Черногории
5 февраля 2018, 19:20
8
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
12 декабря 2017, 09:42
1
УЕФА оштрафовал «Партизан» на 130 тысяч за беспорядки болельщиков, команда проведет два домашних матча без зрителей
2 сентября 2017, 00:38
1
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Атлетик д'Эскальдес - Будучность - 27 июня 2023

Атлетик д'Эскальдес
27.06.2023, вторник, 16:00
Лига чемпионов, Предварительный раунд
0 : 3
Матч завершен
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Будучность
14' Б. Секулич (П)
21' М. Джуричкович
61' Б. Секулич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Атлетик д'Эскальдес - Будучность
Матч завершен
Желтая карточка
Виктор Маффео
90' +4
86'
Замена
Jovan Dašić ️️️️➡️️ Миомир Джуричкович
Замена
Гийоме Лопес ️️️️➡️️ Mathias Coureur
73'
71'
Замена
Лука Миркович ️️️️➡️️ Petar Grbić
65'
Желтая карточка
Миомир Джуричкович
61'
ГОЛ! 0:3
Балша Секулич
45' +2
Желтая карточка
Marko Pavlovski
21'
ГОЛ! 0:2
Миомир Джуричкович
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1
Балша Секулич
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик д'Эскальдес
25
Saul Gracia
ВР
15
Виктор Маффео
ЦЗ
3
Jilmar Torres
ЦЗ
22
Víctor Pérez
ЦП
19
Хамза Ряхи
ЦП
0
M. Riverola
ЦФ
11
Mathias Coureur
ЦФ
18
Víctor Casadesús
ЦФ
0
A. Sanchez
ЦФ
Будучность
2
Урош Игньятович
ЦЗ
35
Damjan Dakić
ЦЗ
22
Миомир Джуричкович
ОП
88
Marko Pavlovski
ЦП
31
Đorđije Pavličić
ЦФ
30
I. Novovic
ЦФ
98
Балша Секулич
ЦФ
5
Z. Ceklic
ЦФ
18
Petar Grbić
ЦФ
Атлетик д'Эскальдес
1
Víctor López
ВР
12
Marcel Sgró
ЦЗ
26
Víctor Alonso
ЦП
27
David Rodríguez López
ЦФ
7
Гийоме Лопес
ЦФ
Будучность
13
Милош Драгоевич
ВР
33
Владан Аджич
ЦЗ
4
Vladimir Perišić
ЦП
8
Лука Миркович
ЦП
87
Marko Mrvaljevic
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
6
Jovan Dašić
ЦФ
2-2-4
25
15
Маффео
3
22
19
Ряхи
0
0
18
11
2-1-1-5
2
Игньятович
35
22
Джуричкович
88
31
18
5
98
Секулич
30
11
7
Лопес
7
Лопес
11
18
8
Миркович
8
Миркович
18
22
Джуричкович
6
6
22
Джуричкович
Остались в запасе
Атлетик д'Эскальдес
Будучность
1
Víctor López
ВР
12
Marcel Sgró
ЦЗ
26
Víctor Alonso
ЦП
27
David Rodríguez López
ЦФ
13
Милош Драгоевич
ВР
33
Владан Аджич
ЦЗ
4
Vladimir Perišić
ЦП
87
Marko Mrvaljevic
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
Остались в запасе
1
Víctor López
ВР
12
Marcel Sgró
ЦЗ
26
Víctor Alonso
ЦП
27
David Rodríguez López
ЦФ
Остались в запасе
13
Милош Драгоевич
ВР
33
Владан Аджич
ЦЗ
4
Vladimir Perišić
ЦП
87
Marko Mrvaljevic
ЦФ
21
Filip Domazetovic
ЦФ
Статистика матча Атлетик д'Эскальдес - Будучность
1
3
Желтые карточки
1
3
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
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