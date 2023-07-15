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Нефтчи - Фенербахче

15.07.2023, Суббота, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион Смена Кубок PARI Премьер, 2 тур Нефтчи - Фенербахче
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Матч начнется в 14:00 мск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Нефтчи 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Црвена Звезда 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Фенербахче 0 0 0 0 0:0 0 0
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