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Нефтчи - Црвена Звезда

08.07.2023, Суббота, 19:30 мск Санкт-Петербург, стадион Смена Кубок PARI Премьер, 3 тур Нефтчи - Црвена Звезда
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Матч начнется в 19:30 мск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Нефтчи 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Црвена Звезда 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Фенербахче 0 0 0 0 0:0 0 0
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