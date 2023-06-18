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Расписание матчей
Лига наций
Хорватия - Испания
Хорватия - Испания: обзор матча 18 июня 2023
Хорватия
18.06.2023, воскресенье, 21:45
Лига наций, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Испания
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Испания
ГОЛ!
Д. Карвахаль
4:5
Пенальти не реализован!
Б. Петкович
Пенальти не реализован!
Э. Ляпорт
ГОЛ!
И. Перишич
4:4
ГОЛ!
М. Асенсио
3:4
Пенальти не реализован!
Л. Майер
ГОЛ!
М. Мерино
3:3
ГОЛ!
Л. Модрич
3:2
ГОЛ!
Родри
2:2
ГОЛ!
М. Брозович
2:1
ГОЛ!
Хоселу
1:1
ГОЛ!
Н. Влашич
1:0
Замена
Й. Станишич
️️️️
Й. Юранович
112'
97'
Желтая карточка
Родри
97'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Х. Навас
96'
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
Б. Петкович
90'
+2
Замена
Л. Майер
️️️️
А. Крамарич
90'
+1
87'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Гави
81'
Желтая карточка
Гави
78'
Замена
М. Мерино
️️️️
Ф. Руис
78'
Замена
Начо
️️️️
Р. Ле Норман
Замена
Н. Влашич
️️️️
Л. Иванушец
78'
66'
Замена
Хоселу
️️️️
А. Мората
66'
Замена
А. Фати
️️️️
Й. Пино
Замена
Б. Петкович
️️️️
М. Пашалич
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
18
Лука Иванушец
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
9
Гави
ЦП
11
Йереми Пино
ЛФ
7
Альваро Мората
ЦФ
10
Марко Асенсио
РФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
7
Ловро Майер
ЦП
13
Никола Влашич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Испания
1
Давид Райя
ВР
4
Начо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
10
Серхио Каналес
АП
9
Хоселу
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ливакович
6
Шутало
25
Эрлич
22
Юранович
11
Брозович
18
Иванушец
8
Ковачич
10
Модрич
14
Перишич
15
Пашалич
9
Крамарич
4-1-2-3
23
Симон
22
Навас
3
Ле Норман
14
Ляпорт
18
Альба
16
Родри
8
Руис
9
Гави
10
Асенсио
7
Мората
11
Пино
9
Крамарич
7
Майер
7
Майер
9
Крамарич
22
Юранович
2
Станишич
2
Станишич
22
Юранович
18
Иванушец
13
Влашич
13
Влашич
18
Иванушец
15
Пашалич
17
Петкович
17
Петкович
15
Пашалич
3
Ле Норман
4
Начо
4
Начо
3
Ле Норман
8
Руис
6
Мерино
6
Мерино
8
Руис
22
Навас
2
Карвахаль
2
Карвахаль
22
Навас
9
Гави
10
Ольмо
10
Ольмо
9
Гави
11
Пино
25
Фати
25
Фати
11
Пино
7
Мората
9
Хоселу
9
Хоселу
7
Мората
Остались в запасе
Хорватия
Испания
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
Главный тренер
Златко Далич
1
Давид Райя
ВР
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Хорватия - Испания
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Де Кейп
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