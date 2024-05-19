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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Ньюкасл
Брентфорд - Ньюкасл: обзор матча 19 мая 2024
Брентфорд
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 4
Завершен
Ньюкасл
48'
В. Янельт
70'
Й. Висса
21'
Х. Барнс
36'
Д. Мерфи
38'
А. Исак
77'
Б. Гимарайнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Ньюкасл
Желтая карточка
Н. Мопе
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Н. Поуп
90'
+2
Замена
П. Дамметт
️️️️
Ф. Шер
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
Й. Висса
84'
81'
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Исак
81'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Жоэлинтон
77'
ГОЛ! 2:4!
Б. Гимарайнс
Замена
Н. Мопе
️️️️
С. Регилон
74'
Замена
К. Шаде
️️️️
В. Янельт
74'
ГОЛ! 2:3!
Й. Висса
Пас отдал
А. Тони
70'
68'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Д. Мерфи
68'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Х. Барнс
66'
Желтая карточка
Э. Крафт
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Йенсен
64'
Замена
С. Годдос
️️️️
М. Расмуссен
63'
53'
Желтая карточка
Д. Берн
Желтая карточка
Й. Висса
51'
ГОЛ! 1:3!
В. Янельт
Пас отдал
Й. Висса
48'
Желтая карточка
М. Йенсен
45'
+5
Желтая карточка
А. Тони
44'
38'
ГОЛ! 0:3!
А. Исак
Пас отдал
Б. Гимарайнс
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мерфи
Пас отдал
А. Исак
28'
Желтая карточка
Жоэлинтон
21'
ГОЛ! 0:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Б. Гимарайнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
(К)
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
14
Райан Тревитт
ЦП
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
7
Саман Годдос
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Джо Уайт
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Флеккен
3
Регилон
25
Занка
2
Пайннок
2
Расмуссен
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
9
Висса
19
Мбемо
17
Тони
3-4-2-1
1
Поуп
17
Крафт
33
Берн
5
Шер
3
Холл
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
11
Барнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
9
Исак
2
Расмуссен
7
Годдос
7
Годдос
2
Расмуссен
9
Висса
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
9
Висса
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
27
Янельт
7
Шаде
7
Шаде
27
Янельт
3
Регилон
11
Мопе
11
Мопе
3
Регилон
5
Шер
14
Дамметт
14
Дамметт
5
Шер
7
Жоэлинтон
2
Триппьер
2
Триппьер
7
Жоэлинтон
11
Барнс
5
Андерсон
5
Андерсон
11
Барнс
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Альмирон
23
Мерфи
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
Остались в запасе
Брентфорд
Ньюкасл
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
14
Райан Тревитт
ЦП
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
14
Райан Тревитт
ЦП
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Брентфорд - Ньюкасл
4
4
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
54
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
0
Нарушения
15
11
Офсайды
2
1
Количество передач
443
186
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
168
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.19
3.41
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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