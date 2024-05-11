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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Бернли
Тоттенхэм - Бернли: обзор матча 11 мая 2024
Тоттенхэм
11.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Бернли
32'
П. Порро
82'
М. ван де Вен
25'
Я. Брун-Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Бернли
90'
+1
Желтая карточка
Л. Ассиньон
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
П. Сарр
88'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Д. Мэддисон
88'
88'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Д. Каллен
Желтая карточка
П. Сарр
87'
87'
Замена
Д. Фофана
️️️️
Л. Фостер
ГОЛ! 2:1!
М. ван де Вен
Пас отдал
Д. Мэддисон
82'
81'
Замена
М. Трезор
️️️️
Я. Брун-Ларсен
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Д. Кулушевски
75'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
И. Биссума
75'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
О. Скипп
75'
72'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Витиньо
67'
Желтая карточка
Я. Брун-Ларсен
65'
Желтая карточка
С. Берге
Желтая карточка
О. Скипп
55'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
47'
46'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
П. Порро
Пас отдал
Б. Джонсон
32'
25'
ГОЛ! 0:1!
Я. Брун-Ларсен
Пас отдал
С. Берге
11'
Желтая карточка
Д. Каллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
(К)
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
31
Майк Трезор
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
3-1-2-3-1
25
Викарио
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
34
Скипп
28
Биссума
29
Сарр
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
22
Джонсон
4-1-2-2-1
49
Мурич
22
Ассиньон
2
Витиньо
26
О'Ши
18
Тэйлор
16
Берге
3
Эстеве
24
Каллен
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
9
Фостер
34
Скипп
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
34
Скипп
29
Сарр
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
29
Сарр
28
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Биссума
10
Мэддисон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
10
Мэддисон
21
Кулушевски
18
Скарлетт
18
Скарлетт
21
Кулушевски
7
Брун-Ларсен
31
Трезор
31
Трезор
7
Брун-Ларсен
2
Витиньо
14
Бенсон
14
Бенсон
2
Витиньо
24
Каллен
11
Амдуни
11
Амдуни
24
Каллен
9
Фостер
27
Фофана
27
Фофана
9
Фостер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бернли
40
Брэндон Остин
ВР
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Тоттенхэм - Бернли
3
6
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
9
3
Нарушения
10
14
Офсайды
1
3
Количество передач
544
318
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.5
0.75
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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