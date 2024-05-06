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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: обзор матча 06 мая 2024
Кристал Пэлас
06.05.2024, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
4 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
12'
М. Олисе
40'
Ж. Матета
58'
Т. Митчелл
66'
М. Олисе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
О. Эдуард
88'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
М. Олисе
85'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Э. Эзе
85'
80'
Замена
А. Диалло
️️️️
М. Маунт
Замена
М. Гехи
️️️️
Н. Клайн
78'
69'
Желтая карточка
С. Амрабат
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
У. Хьюз
68'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
68'
ГОЛ! 4:0!
М. Олисе
Пас отдал
Д. Муньос
66'
60'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Антони
ГОЛ! 3:0!
Т. Митчелл
58'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Матета
Пас отдал
К. Ричардс
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Олисе
Пас отдал
Д. Муньос
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
(К)
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
(К)
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
15
Тоби Колльер
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
17
Клайн
26
Ричардс
2
Андерсен
3
Митчелл
27
Муньос
19
Хьюз
20
Уортон
10
Эзе
17
Олисе
14
Матета
3-1-1-3-2
24
Онана
2
Далот
35
Эванс
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
37
Мэйну
7
Антони
7
Маунт
17
Гарначо
19
Хойлунд
24
Эриксен
17
Клайн
6
Гехи
6
Гехи
17
Клайн
17
Олисе
27
Шлупп
27
Шлупп
17
Олисе
19
Хьюз
44
Ридевальд
44
Ридевальд
19
Хьюз
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
10
Эзе
10
Айю
10
Айю
10
Эзе
7
Антони
4
Амрабат
4
Амрабат
7
Антони
7
Маунт
16
Диалло
16
Диалло
7
Маунт
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
15
Тоби Колльер
ОП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
22
Хабиб Огуннейе
ПЗ
15
Тоби Колльер
ОП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
8
Офсайды
2
1
Количество передач
430
591
Сейвы
2
6
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.35
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Селхарст Парк
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