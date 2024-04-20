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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Бернли
Шеффилд Юнайтед - Бернли: обзор матча 20 апреля 2024
Шеффилд Юнайтед
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 4
Завершен
Бернли
52'
Г. Хамер
38'
Я. Брун-Ларсен
40'
Л. Ассиньон
58'
Л. Фостер
71'
Й. Берг Гудмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Бернли
85'
Замена
З. Амдуни
️️️️
В. Одобер
84'
Замена
Д. Фофана
️️️️
Л. Фостер
Замена
А. Брукс
️️️️
О. МакБарни
78'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Г. Хамер
78'
Желтая карточка
Б. Осборн
76'
71'
ГОЛ! 1:4!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
Д. Каллен
70'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Витиньо
Замена
К. Арчер
️️️️
В. Соуза
68'
59'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Я. Брун-Ларсен
58'
ГОЛ! 1:3!
Л. Фостер
Пас отдал
Л. Ассиньон
ГОЛ! 1:2!
Г. Хамер
Пас отдал
Д. Макэйти
52'
40'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ассиньон
Пас отдал
Витиньо
38'
ГОЛ! 0:1!
Я. Брун-Ларсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
(К)
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
20
Анис Слимане
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
31
Майк Трезор
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Грбич
15
Ахмедходжич
6
Трасти
2
Богль
5
Соуза
38
Хамер
23
Осборн
4
Арбластер
22
Бреретон
24
Макэйти
9
МакБарни
4-1-2-2-1
49
Мурич
2
Витиньо
22
Ассиньон
26
О'Ши
18
Тэйлор
16
Берге
3
Эстеве
24
Каллен
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
9
Фостер
38
Хамер
10
Норвуд
10
Норвуд
38
Хамер
9
МакБарни
11
Брукс
11
Брукс
9
МакБарни
5
Соуза
9
Арчер
9
Арчер
5
Соуза
7
Брун-Ларсен
8
Браунхилл
8
Браунхилл
7
Брун-Ларсен
2
Витиньо
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
2
Витиньо
9
Фостер
27
Фофана
27
Фофана
9
Фостер
28
Одобер
11
Амдуни
11
Амдуни
28
Одобер
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Бернли
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
31
Майк Трезор
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
31
Майк Трезор
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Бернли
1
Всего ударов по воротам
18
16
Удары в створ
11
9
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
2
Нарушения
10
9
Офсайды
2
1
Количество передач
451
486
Сейвы
5
10
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
14
14
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.59
1.75
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Бремэлл Лейн
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