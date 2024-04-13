Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Брайтон
Бернли - Брайтон: обзор матча 13 апреля 2024
Бернли
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
74'
Д. Браунхилл
79'
А. Мурич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Брайтон
90'
+7
Желтая карточка
М. О'Махони
90'
+1
Желтая карточка
Й. Велтман
89'
Замена
М. О'Махони
️️️️
Ж. Педро
Замена
М. Трезор
️️️️
Я. Брун-Ларсен
86'
79'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Мурич
77'
Замена
А. Лаллана
️️️️
С. Адингра
77'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Д. Уэлбек
77'
Замена
А. Фати
️️️️
Я. Модер
ГОЛ! 1:0!
Д. Браунхилл
74'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Х. Экдаль
67'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Фофана
62'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Витиньо
46'
Желтая карточка
Д. Каллен
28'
13'
Замена
Игор
️️️️
П. Эступиньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джош Каллен
(К)
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
31
Майк Трезор
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Адам Лаллана
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Марк О'Махони
ЦФ
3-1-2-2-2
49
Мурич
2
Витиньо
18
Экдаль
22
Ассиньон
16
Берге
24
Каллен
3
Эстеве
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
27
Фофана
9
Фостер
4-3-1-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
2
Эступиньян
13
Гросс
20
Балеба
7
Модер
7
Адингра
9
Педро
18
Уэлбек
2
Витиньо
18
Тэйлор
18
Тэйлор
2
Витиньо
18
Экдаль
8
Браунхилл
8
Браунхилл
18
Экдаль
7
Брун-Ларсен
31
Трезор
31
Трезор
7
Брун-Ларсен
27
Фофана
16
Родригес
16
Родригес
27
Фофана
2
Эступиньян
44
Игор
44
Игор
2
Эступиньян
7
Адингра
10
Лаллана
10
Лаллана
7
Адингра
18
Уэлбек
10
Буонанотте
10
Буонанотте
18
Уэлбек
7
Модер
31
Фати
31
Фати
7
Модер
9
Педро
10
О'Махони
10
О'Махони
9
Педро
Остались в запасе
Бернли
Брайтон
1
Джеймс Траффорд
ВР
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
23
Джейсон Стил
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Бернли - Брайтон
1
2
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
18
8
Офсайды
1
4
Количество передач
444
559
Сейвы
8
2
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
10
xG (ожидаемые голы)
1.67
0.91
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Брайтон
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
16:29
«ПСЖ» нашел серьезного конкурента для Сафонова
14:28
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
16:29
«ПСЖ» нашел серьезного конкурента для Сафонова
14:28
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+