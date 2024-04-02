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Борнмут - Кристал Пэлас

02.04.2024, Вторник, 21:45 мск Англия. Премьер-лига, 31 тур Борнмут - Кристал Пэлас
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Матч начнется в 21:45 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
15 тур
5 декабря, вторник 23:00 Кристал Пэлас Борнмут
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
36 тур
13 мая, суббота 17:00 Кристал Пэлас 2:0 Борнмут
18 тур
31 декабря, суббота 18:00 Борнмут 0:2 Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги (2020/2021)
1/32 финала
15 сентября, вторник 21:45 Борнмут 0:0
(11:10)п		 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
20 июня, суббота 21:45 Борнмут 0:2 Кристал Пэлас
15 тур
3 декабря, вторник 22:30 Кристал Пэлас 1:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
38 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Кристал Пэлас 5:3 Борнмут
7 тур
1 октября, понедельник 22:00 Борнмут 2:1 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
33 тур
7 апреля, суббота 17:00 Борнмут 2:2 Кристал Пэлас
16 тур
9 декабря, суббота 18:00 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
31 января, вторник 22:45 Борнмут 0:2 Кристал Пэлас
3 тур
27 августа, суббота 17:00 Кристал Пэлас 1:1 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 23:00 Кристал Пэлас 1:2 Борнмут
18 тур
26 декабря, суббота 18:00 Борнмут 0:0 Кристал Пэлас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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