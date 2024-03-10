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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Бернли
Вест Хэм - Бернли: обзор матча 10 марта 2024
Вест Хэм
10.03.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Бернли
46'
Л. Пакета
90+1'
Д. Ингс
11'
Д. Фофана
45+1'
К. Мавропанос (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Бернли
90'
+3
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Витиньо
ГОЛ! 2:2!
Д. Ингс
90'
+1
84'
Желтая карточка
М. Эстеве
Желтая карточка
Л. Пакета
83'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Н. Агер
82'
76'
Желтая карточка
С. Берге
72'
Желтая карточка
Х. Делкруа
68'
Замена
Х. Делкруа
️️️️
В. Одобер
64'
Желтая карточка
Л. Ассиньон
ГОЛ! 1:2!
Л. Пакета
46'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Уорд-Проус
46'
Замена
Э. Альварес
️️️️
К. Филлипс
46'
46'
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Я. Брун-Ларсен
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. Мавропанос
Желтая карточка
Т. Соучек
44'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
(К)
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
(К)
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
4-2-1-3
23
Ареоля
3
Крессуэлл
15
Мавропанос
21
Агер
34
Цоуфал
28
Соучек
27
Филлипс
30
Уорд-Проус
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
4-1-2-2-1
1
Траффорд
22
Ассиньон
2
Витиньо
26
О'Ши
18
Тэйлор
16
Берге
3
Эстеве
24
Каллен
7
Брун-Ларсен
28
Одобер
27
Фофана
27
Филлипс
4
Альварес
4
Альварес
27
Филлипс
30
Уорд-Проус
18
Антонио
18
Антонио
30
Уорд-Проус
21
Агер
28
Ингс
28
Ингс
21
Агер
28
Одобер
3
Делкруа
3
Делкруа
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
8
Браунхилл
8
Браунхилл
7
Брун-Ларсен
2
Витиньо
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
2
Витиньо
Остались в запасе
Вест Хэм
Бернли
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Джек Корк
ЦП
31
Майк Трезор
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вест Хэм - Бернли
2
4
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
18
Офсайды
5
2
Количество передач
435
423
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
70
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.65
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Лондон
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