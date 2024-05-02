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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 02 мая 2024
Челси
02.05.2024, четверг, 21:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
24'
Т. Чалоба
72'
Н. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Тоттенхэм
Замена
Й. Тауриайнен
️️️️
Н. Джексон
90'
+4
86'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Эмерсон
Замена
Д. Ачампонг
️️️️
Э. Гилхрист
85'
78'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Б. Джонсон
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
М. Мудрик
75'
ГОЛ! 2:0!
Н. Джексон
72'
67'
Желтая карточка
М. ван де Вен
63'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
И. Биссума
63'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Ришарлисон
63'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
П. Сарр
ГОЛ! 1:0!
Т. Чалоба
Пас отдал
К. Галлахер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Йими Тауриайнен
ЦП
19
Лео Каслдайн
АП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
4-1-1-3-1
1
Петрович
17
Кукурелья
5
Бадьяшиль
27
Чалоба
12
Гилхрист
25
Кайседо
8
Галлахер
27
Мудрик
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
22
Эмерсон
28
Биссума
29
Сарр
21
Кулушевски
22
Джонсон
7
Сон
47
Ришарлисон
12
Гилхрист
34
Ачампонг
34
Ачампонг
12
Гилхрист
27
Мудрик
22
Казадеи
22
Казадеи
27
Мудрик
11
Джексон
19
Тауриайнен
19
Тауриайнен
11
Джексон
28
Биссума
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
28
Биссума
47
Ришарлисон
30
Бентанкур
30
Бентанкур
47
Ришарлисон
22
Эмерсон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Эмерсон
29
Сарр
10
Мэддисон
10
Мэддисон
29
Сарр
22
Джонсон
17
Хиль
17
Хиль
22
Джонсон
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
19
Лео Каслдайн
АП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Zak Sturge
ЦЗ
19
Лео Каслдайн
АП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
16
19
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
16
Офсайды
1
2
Количество передач
355
559
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.94
1.6
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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