Ливерпуль - Челси

|1 тур
|13 августа, воскресенье
|18:30
|Челси
|Ливерпуль
|8 тур
|4 апреля, вторник
|22:00
|Челси
|0:0
|Ливерпуль
|21 тур
|21 января, суббота
|15:30
|Ливерпуль
|0:0
|Челси
|Финал
|27 февраля, воскресенье
|19:30
|Челси
|0:0
(10:11)п
|Ливерпуль
|21 тур
|2 января, воскресенье
|19:30
|Челси
|2:2
|Ливерпуль
|3 тур
|28 августа, суббота
|19:30
|Ливерпуль
|1:1
|Челси
|29 тур
|4 марта, четверг
|23:15
|Ливерпуль
|0:1
|Челси
|2 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:30
|Челси
|0:2
|Ливерпуль
|37 тур
|22 июля, среда
|22:15
|Ливерпуль
|5:3
|Челси
|6 тур
|22 сентября, воскресенье
|18:30
|Челси
|1:2
|Ливерпуль
|34 тур
|14 апреля, воскресенье
|18:30
|Ливерпуль
|2:0
|Челси
|7 тур
|29 сентября, суббота
|19:30
|Челси
|1:1
|Ливерпуль
|37 тур
|6 мая, воскресенье
|18:30
|Челси
|1:0
|Ливерпуль
|13 тур
|25 ноября, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|1:1
|Челси
|23 тур
|31 января, вторник
|23:00
|Ливерпуль
|1:1
|Челси
|5 тур
|16 сентября, пятница
|22:00
|Челси
|1:2
|Ливерпуль
|36 тур
|10 мая, воскресенье
|18:00
|Челси
|1:1
|Ливерпуль
|11 тур
|8 ноября, суббота
|15:45
|Ливерпуль
|1:2
|Челси
|36 тур
|27 апреля, воскресенье
|17:05
|Ливерпуль
|0:2
|Челси
|19 тур
|29 декабря, воскресенье
|20:00
|Челси
|2:1
|Ливерпуль
|34 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|2:2
|Челси
|11 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Челси
|1:1
|Ливерпуль
|37 тур
|8 мая, вторник
|23:00
|Ливерпуль
|4:1
|Челси
|12 тур
|20 ноября, воскресенье
|20:00
|Челси
|1:2
|Ливерпуль
|26 тур
|6 февраля, воскресенье
|19:00
|Челси
|0:1
|Ливерпуль
|11 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|2:0
|Челси
|37 тур
|2 мая, воскресенье
|16:30
|Ливерпуль
|0:2
|Челси
|8 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Челси
|2:0
|Ливерпуль
|1/4 финала
ответный матч
|14 апреля, вторник
|22:45
|Челси
|4:4
|Ливерпуль
|1/4 финала
ответный матч
|8 апреля, среда
|22:45
|Ливерпуль
|1:3
|Челси
|24 тур
|1 февраля, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|2:0
|Челси
|9 тур
|26 октября, воскресенье
|16:30
|Челси
|0:1
|Ливерпуль
|1/2 финала
ответный матч
|30 апреля, среда
|22:45
|Челси
|3:2
|Ливерпуль
|1/2 финала
ответный матч
|22 апреля, вторник
|22:45
|Ливерпуль
|1:1
|Челси
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0